Ultime Notizie Roma del 14-08-2019 ore 10 | 10

(Di mercoledì 14 agosto 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitali in studio Movimento 5 Stelle PD Uniti contro la proposta del centro-destra di votare oggi la sfiducia della Lega a Conte il premier ha Dunque terrà la sua comunicazione al Senato il 20 a sorpresa al taglio dei parlamentari caro al Movimento 5 Stelle votiamo Longa prossima settimana e poi andiamo subito le elezioni riforma costituzionale che arriverà in aula alla camera il 22 Renzi rilancia il governo istituzionale mentre Forza Italia dice no all’ipotesi di lista unica con la lega avvio di giornata in regalo per lo spread tra Btp e Bund tedesco a 218 punti base da 223 di ieri il rendimento del decennale italiano scende al 157 % intanto l’economia tedesca torna sotto zero il PIL nel secondo trimestre ha segnato un calo dello 0% rispetto ai 3 mesi precedenti risultando invariatopesa la ...

