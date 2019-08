Pirozzi | sbloccato iter alberghiero Amatrice grazie a mia denuncia

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Roma – “Ho appreso poco fa che il commissario alla ricostruzione Farabollini, due settimane dalla mia ipotesi di rivolgermi alla Procura della Repubblica, ha finalmente risposto all’ufficio speciale ricostruzione, autorizzando la quota di finanziamento extra necessaria a dare il via alla progettazione del nuovo istitutodi. Mi chiedo se sia possibile continuare ad avere una gestione commissariale lenta, inefficiente, che si prende mesi per rispondere a richieste del genere, attivandosi, sempre lentamente, solo se messa davanti al rischio di gravi conseguenze. Sulla pelle di migliaia di famiglie che hanno perso tutto ormai quasi tre anni fa e che vedono solo gli spot propagandistici di Zingaretti, che due anni fa aveva promesso il nuovogia’ per il 2020. Una gestione commissariale ha un senso se serve a snellire, a velocizzare le ...

