Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Accendere un fuoco per iniziare una nuova vitaTuffarsi in acqua (ovunque voi siate)Baciare un serpentePregare Vega e Altair per trovare l'amoreDare una mancia ai lavoratoriÈ una delle feste più antiche, quella che celebra la fine del lavoro nei campi, che inneggia al riposo sopo la grande stagionesemina e poi del raccolto. L’estate stava finendo e già in epoca romana si celebrava Conso, il dioterra efertilità. Fu però l’imperatore Ottaviano Augusto nel 18 a.C ad istituire le «feriae augusti», festeggiamenti duranti i quali si organizzavano gioci e corse di cavalli, e anche gli animali festeggiavano la loro personale fine dei lavori: buoi, asini e muli vestiti di fiori e nastri che si godevano il dolce fa niente. Poi il Cristianesimo ha fatto suo (anche) questo momento, e nella seconda metà dell’800 Papa Nicola ha stabilito che il 15 agosto si celebrasse ...

TravellerItalia : I riti dell’amore e della fortuna da fare a Ferragosto (la sera del 14) - cesarebrogi1 : RT @B_Sanders4Potus: @coledoni @cesarebrogi1 Meridionale è facile: la nostra cultura civica é bassissima.Cristiano praticante mi è più diff… - B_Sanders4Potus : @coledoni @cesarebrogi1 Meridionale è facile: la nostra cultura civica é bassissima.Cristiano praticante mi è più d… -