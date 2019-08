Con il taglio dei parlamentari non si potrà votare prima di aprile-giugno 2020

Con il voto taglio solo dal 2024 Il Quirinale verso il no a Salvini : Secondo i costituzionalisti in caso di elezioni a ottobre il taglio dei parlamentari entrerebbe in vigore solo dal 2024. Mattarella perplesso sulla proposta di Salvini Segui su affaritaliani.it

Crisi - Salvini : “Anche Con il taglio dei parlamentari si può votare a ottobre Con la legge attuale” : “Anche con il taglio dei parlamentari si può votare entro ottobre con la legge attuale: non c’è nessun problema, lo dice l’articolo 4 della riforma stessa. Il taglio entra in vigore nella legislatura successiva. Ci siamo presi un impegno, adesso da Di Maio mi aspetto coerenza e dignità. Si può votare entro ottobre, l’importante è che non la tirino in lungo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, ...

Senato conferma calendario - comunicazioni Conte il 20. Salvini : anche Con taglio parlamentari si può votare a ottobre : L'Aula del Senato, bocciando tutte le proposte di modifica del calendario, ha confermato e quindi reso ufficiale quanto stabilito ieri a maggioranza dalla capigruppo di palazzo Madama. Le comunicazioni del premier Giuseppe Conte si svolgeranno il 20 agosto alle 15, ha annunciato la presidente Elisabetta Casellati. Sono state respinte dall'Aula, con i voti contrari e compatti di Pd, M5s, Leu e Autonomie, tutte le proposte di modifica del ...

Sfiducia a Conte - Lega ko : in Aula il 20 |Salvini : sì taglio parlamentari - poi voto | M5S : "Ritiri mozione" - e Di Maio rilancia | Renzi : "Nuova maggioranza è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) Sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Salvini : "Ok al taglio dei parlamentari e subito alle urne" Conte in Aula il 20 agosto - no alla linea del Centrodestra : Con una mossa inaspettata, Matteo Salvini prende la parola in Aula Senato e annuncia l'ok della Lega alla proposta chiave dei 5 Stelle del taglio di 345 parlamentari per poi andare subito alle elezioni anticipate. Si tratta di un colpo ad effetto che spiazza in un colpo sia gli ex alleati... Segui su affaritaliani.it

Conte in Senato il 20 agosto - passa linea M5S-Pd. Salvini : «Taglio parlamentari - poi voto» : Al voto il calendario della crisi approvato ieri a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.?L’intervento di Salvini accolto da fischi e proteste: «Renzi è disperato, ha coscienza sporca e terrore degli elettori», ha detto il ministro dell’Interno

Salvini dice sì al taglio dei parlamentari M5S : «Allora ritiri la mozione di sfiducia» La Lega va sotto - Conte in aula il 20 agosto : A Palazzo Madama il ministro dell’Interno apre al taglio dei parlamentari. Poco prima aveva annunciato che non ritirerà i ministri dal governo. In Senato continua la seduta sul la calendario dei lavori

Lega-FI-FdI : "Voto su Conte sia domani" | Pd-Leu : il 20 | Salvini : taglio parlamentari - ma poi andare al voto - non ritiro ministri : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

M5s Contro Salvini : “Agli ordini di BerlusConi - difende casta e vota no a taglio poltrone” : Il Movimento 5 Stelle attacca Matteo Salvini e la Lega con un post pubblicato sul blog delle stelle. L'accusa nei confronti del leader del Carroccio è quella di non voler votare il taglio di 345 parlamentari: "Dopo essere tornato a casa ad Arcore, accolto da Berlusconi e Meloni, ha obbedito immediatamente al primo diktat: salvare le poltrone dei politici con i loro stipendi d’oro da 14 mila euro al mese".Continua a leggere

Crisi di governo - Di Maio : “Nessuno vuole sedersi al tavolo Con Renzi. Non ci sono giochi di palazzo da fare - vogliamo il taglio dei parlamentari” : “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Leggo di aperture, chiusure: il M5S vuole che si apra al taglio dei 345 parlamentari, inoltreremo la richiesta alla Camera. Non ci sono giochi di palazzo da fare, votiamo il taglio”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 selle Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook L'articolo Crisi di governo, Di Maio: “Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Non ci sono giochi di ...