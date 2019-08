Amici | Giudice In Seri Guai! Ecco Perchè!

Guai in vista per un ex giudice di Amici? “Atteggiamento non consono al ruolo che ricopre”…”Ci ha minacciati”… : Guai in vista per Eleonora Abbagnato. L’ex giudice di Amici dal 2015 è anche direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma ed è stata accusata dal sindacato della Fondazione lirica di aver insultato... L'articolo Guai in vista per un ex giudice di Amici? “Atteggiamento non consono al ruolo che ricopre”…”Ci ha minacciati”… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.