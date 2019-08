Un vaccino contro la clamidia ha superato i primi test sulle persone

Germania - il vaccino contro il morbillo diventa obbligatorio : espulsioni dagli asili e multe fino a 2.500 euro ai trasgressori : In Germania da marzo 2020 sarà obbligatorio fare la vaccinazione contro il morbillo. La notizia arriva dopo il via libera del Consiglio dei Ministri alla legge presentata a maggio. In Germania lo scorso anno sono stati segnalati 543 casi di morbillo e sono già più di 400 quelli registrati nei primi mesi di quest’anno. L’obbligo di vaccinazione contro la malattia esantematica si applicherà in particolare negli asili e nelle scuole, ma anche nei ...