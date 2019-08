Terremoto | scossa di magnitudo 2 7 in provincia di Pisa

Scossa di magnitudo 3 - 9 al nord Italia : Terremoto avvertito in Emilia - Liguria e Toscana : Pochi minuti fa, precisamente alle 13:17, una Scossa di magnitudo 3.9 della scala Richter ha interessato il nord Italia. Secondo i primi dati forniti dall'Ingv in tempo reale l'epicentro del terremoto sarebbe stato individuato circa 5 chilometri a sudest del piccolo comune Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, sull'Appennino Emiliano. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale, questo soprattutto per via dell'ipocentro, ...

Forte scossa di Terremoto a Parma e in Emilia Romagna : Una scossa di terremoto a Parma e in Emilia Romagna di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 13.17 . La scossa,

Terremoto a Parma - scossa di magnitudo 3.9 avvertita in Emilia Romagna : scossa di Terremoto in Emilia Romagna. La terra ha tremato in provincia di Parma alle ore 13.17 del 13 agosto 2019: la magnitudo rivista dall'Ingv è di 3.9 gradi. L'epicentro è stato localizzato dai sismografi a cinque chilometri dal Comune di Borgo Val di Taro. La scossa è stata avvertita anche in Liguria e in Toscana.Continua a leggere

Terremoto nel Parmense - scossa di magnitudo 3.9 a Borgo Val di Taro : Terremoto nel Parmense, scossa di magnitudo 3.9 a Borgo Val di Taro Il sisma è stato avvertito dalla popolazione non solo in Emilia, ma anche in Liguria e Toscana. Molti i messaggi sui social. Al momento non si segnalano danni Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto a Parma - scossa di magnitudo 4.1 avvertita in Emilia Romagna : scossa di Terremoto oggi, 13 agosto, a Parma: magnitudo 4.1 secondo i dati diffusi dall'Ingv.Continua a leggere

Scossa di Terremoto al Nord Italia : paura fra Emilia - Liguria - Nord Toscana : Una Scossa di terremoto di moderata intensità si è verificata alle ore 13.17 di oggi al Centro-Nord Italia.? Dalle prime rilevazioni dell'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.9 sulla scala...

Terremoto a Parma - scossa di magnitudo stimata tra 3.6 e 4.1 : Terremoto a Parma, scossa di magnitudo stimata tra 3.6 e 4.1 Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, non solo in Emilia, ma anche fino a La Spezia. Molti i messaggi sui social Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto : forte scossa in Messico [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto si è verificata poco fa in Messico. La scossa, di magnitudo 5.5, è avvenuta alle ore 22.39 (ora italiana). L’epicentro è stato localizzato nella costa appartenente al distretto di Tonala, mentre l’ipocentro a soli 5.5 Km di profondità. L'articolo Terremoto: forte scossa in Messico [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : scossa in Albania [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata in Albania poco fa. La scossa, di magnitudo 4.0, si è verificata alle ore 17:37. L’epicentro è stato localizzato a Shkoder, in Albania, mentre l’ipocentro a soli 10 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa in Albania [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto in Nuova Zelanda [LIVE] : Un terremoto magnitudo 5.4 (dati preliminari) ha colpito l’Isola del Sud della Nuova Zelanda: lo rende noto il Centro Euro-Mediterraneo. Il sisma si è verificato alle 10:35 UTC, a 80 km nordovest da Queenstown, ad una profondità di circa 10 km. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Scossa di terremoto in Nuova Zelanda [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto intensa a sud di Creta - nel Mar Mediterraneo : Una Scossa di terremoto piuttosto intensa si è verificata stamane alle ore 9.02 italiane a Sud dell'Isola di Creta. Secondo le rilevazioni dell´EMSC il sisma è stato di magnitudo 5.0 sulla...

Scossa di Terremoto magnitudo 5 al largo di Creta [DATI e MAPPE] : Una Scossa di terremoto magnitudo 5 è stata rilevata alle 07:02 UTC dal Centro Euro-Mediterraneo e dall’Istituto geofisico statunitense USGS in mare, al largo dell’isola di Creta. Secondo l’EMSC il sisma ha avuto epicentro a 82 km a sud di Pýrgos ed ipocentro a 10 km di profondità. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5 al largo di Creta [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : scossa in provincia di Potenza [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in provincia di Potenza. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 09.05. L’epicentro è stato rilevato a Muro Lucano, in provincia di Potenza, mentre l’ipocentro a soli 8.9 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa in provincia di Potenza [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - scossa nelle Marche : avvertita anche in Abruzzo. Paura tra la gente : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 13:48 di oggi in provincia di Macerata. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv),...