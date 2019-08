Sblocco WhatsApp con l’impronta anche su Android dal 13 agosto | download beta

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 13 agosto 2019) Una grandiosa notizia per tutti coloro che attendono da tempo locon l'impronta digitale sul proprio smartphone, proprio oggi 13. La funzione, da tempo, è stata rilasciata su iPhone mentre mancava all'appello proprio sui device con sistema del robottino verde. Almeno fino a questo momento naturalmente. Grazie alla soffiata di WAInfo, scopriamo che proprio da oggi 13è in rilascio la funzione dicon impronta digitale per la versione dell'app di messaggistica2.19.221. La stessa opzione non ha ancora raggiunto la versione stabile del servizio ma davvero, a questo punto, si tratterà di aspettare davvero pocoper quest'ultimo step. Esattamente come avvenuto circa tre mesi fa sugli iPhone, ecco che tra le impostazioni dell'app ora sarà possibile impostare il riconoscimento dell'impronta come metodo di accesso a ...

