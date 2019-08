“Oggi sono triste” Nadia Toffa | anche Barbara D’Urso si apre per la morte della Iena

Barbara D’Urso - retroscena su Nadia Toffa : “Oggi sono triste” : Nadia Toffa è morta: Barbara D’Urso pubblica l’ultimo messaggio Martedì 13 agosto è morta Nadia Toffa , da tempo malata di cancro. Lo scorso 10 giugno aveva compiuto 40 anni. A darne l’annuncio è stata la redazione della trasmissione Le Iene di cui Nadia faceva parte da molti anni. Sicuramente sarà una giornata triste per tutti per la morte di Nadia Toffa , definita ‘La Guerriera’, come hanno e continuano a scrivere ...

“Oggi sono 44” : Martina Colombari li festeggia ‘così’. E non ce n’è per nessuna : Buon compleanno Martina Colombari! “Oggi sono 44 ed io celebro la vita!”, scrive la ex Miss Italia su Instagram per festeggiarsi e regala ai fan una foto in cui c’è tutta la sua bellezza (e grazie, classe, perfetta forma fisica… insomma perfezione). Martina Colombari è una 44enne da far girar la testa, signori. È raggiante, sorridente e in una forma smagliante che fa invidia alle sue colleghe più giovani. E ovviamente ha fatto il pieno di like e ...