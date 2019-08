Mistero sull’esplosione in Russia | Mosca sta testando una “super arma”?

Fonte : lastampa

(Di martedì 13 agosto 2019) Ancora reticenze sull’incidente nucleare di giovedì scorso in un poligono militare a Nyonoksa. Il Cremlino ammette: radioattività 16 volte più alta della norma

