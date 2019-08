L’Olympique licenzia Rami per aver partecipato mentendo ad un programma tv

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2019) L’Olympique Marsiglia hato il difensore centrale Adilperché haad untv senza autorizzazione del club. Lo scrive L’Equipe. Dopo la gara contro il Tolosa, lo scorso maggio,ha chiesto di non giocare a causa di un infortunio muscolare. E l’Olympique ha giustificato le sue assenze in campo. Ma proprio in quel periodo,avrebbe saltato un allenamento per partecipare alle riprese delfrancese di wrestling Fort Boyard. Addirittura esibendosi in una lotta nel fango. E’ stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso e convinto il club a rescindere il contratto prima della scadenza, prevista per il 2021. I legali del difensore intendono adesso portare il club in tribunale. L'articolo L’Olympiqueper) ad untv ilNapolista.

