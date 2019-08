Danilo | Alex Sandro e Ronaldo mi hanno convinto a scegliere la Juve

Danilo : 'Alex Sandro è stato importante nello scegliere la Juve' : La Juventus, prima che il mercato della Premier League chiudesse i battenti, ha operato lo scambio tra Joao Cancelo e Danilo con il Manchester City ricevendo anche un conguaglio di 28,6 milioni di euro. Il brasiliano oggi è stato presentato ufficialmente alla stampa. In prima battuta il terzino si è mostrato soddisfatto dalla calorosa accoglienza riservatagli dall’ambiente fin dal momento in cui è arrivato. In questo clima così idilliaco, il ...

Juventus - ecco Danilo : “io qui grazie ad Alex Sandro e Cristiano Ronaldo. Paragone fra Sarri e Guardiola? Dico…” : Danilo si presente in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus: il brasiliano convinto da Alex Sandro e Cristiano Ronaldo, pronto ad adattarsi al gioco di Sarri “Le prime impressioni sono ottime, sono molto colpito da tutti quelli che ho incontrato, mi sono sentito bene fin dai primi giorni, colpito da tutti. Con queste sensazioni darò il meglio in campo”, sono queste le prime parole di Danilo, nuovo terzino della Juventus. Il ...