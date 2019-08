Viviani campione d' Europa | l' azzurro vince la prova in linea

Elia Viviani è il nuovo Campione d’Europa : 'Non ho avuto paura di fare la gara dura’ : La nazionale azzurra di Davide Cassani esce come trionfatrice dai Campionati Europei di Alkmaar. La corsa che ha assegnato la maglia di Campione continentale è stata condotta dall’Italia, che ha scardinato la resistenza dell’Olanda di Dylan Groenewegen, attesissimo sulle strade di casa e considerato il favorito numero uno. Nonostante un percorso molto banale, interamente cittadino e senza nessuna difficoltà altimetrica, gli azzurri sono riusciti ...

Tour de France – Ci sarà anche Viviani - la gioia di Elia : “torno dopo 5 anni - ma prima c’è la maglia da campione italiano da difendere” : Elia Viviani non nasconde il suo entusiasmo per il suo grande ritorno al Tour de France: il commento dell’azzurro della Decenuninck Quick Step Mancano 10 giorni all’edizione 2019 del Tour de France: i ciclisti si preparano alla grande corsa a tappe Francese, che regalerà spettacolo, seppur non vedrà in bici Froome e Dumoulin. Ci sarà invece Elia Viviani: la Deceuninck Quick Step ha ufficializzato oggi il roster per la Grande ...