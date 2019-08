Tra Renzi e il progetto Azione civile c' è di mezzo Ingroia

Matteo Salvini - Renzi e Di Maio - la vera partita è il 2022 : così Pd e M5s vogliono fregare il centrodesTra : La partita, il vero obiettivo, non è il governo in autunno, ma una maggioranza se possibile schiacciante nel 2022. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Pd e Matteo Renzi, ma pure Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni guardano un po' più in là, a un futuro solo apparentemente lontano: tra due anni e mezzo

Renzi : pronti a sfiduciare Salvini. La giornata del leader leghista Tra selfie - tuffi e contestazioni : I due ex alleati si sfidano a colpi di tweet e meme su Facebook. Di Maio: «La Lega guardava i sondaggi da un anno». Renzi smentisce le voci di un’intesa con i 5 Stelle per rinviare il voto

Alleanza Pd-M5S per il Governo - Salvini vede il rischio : 'Toni simili Tra Renzi e Di Maio' : Il Governo presieduto da Giuseppe Conte è al capolinea. La Lega ha aperto la crisi e adesso resta da capire quali scenari si apriranno. Matteo Salvini, in alcune dichiarazioni dell'ultima ora, ha rivelato che non dimentica i mesi in cui la maggioranza giallo-verde ha lavorato bene per l'Italia e che non risponderà agli insulti che riceve da parte grillina. Non ha nascosto però l'eventualità di uno scenario che potrebbe portare alla costituzione ...

Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Intesa con Matteo Renzi? Inventatene un alTra - giullare" : Se già stracci e insulti volavano prima dell'apertura della crisi di governo, figurarsi adesso. Non solo tra grillini e leghisti, in questo caso anche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due vicepremier che comunque, in un modo o nell'altro, fino ad oggi si erano rispettati, almeno a parole. Valan

Crisi di governo - Salvini : ‘Toni simili Tra Renzi e Di Maio - incredibile. Alleanza Pd-M5s inaccettabile’ : “Sento toni simili tra Renzi e Di Maio, è incredibile. Un governo sostenuto da Pd e M5s sarebbe inaccettabile per la nostra democrazia”. A dirlo, in un punto stampa a Termoli (Campobasso), Matteo Salvini, all’indomani della rottura col Movimento 5 stelle e l’annuncio della fine dell’esperienza dell’esecutivo gialloverde, con tanto di presentazione di una mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. L'articolo Crisi ...

Annalisa Chirico smonta la sinisTra italiana : "Senza Renzi fa solo un salto indietro - altroché progresso" : La giornalista Annalisa Chirico, ospite a Stasera Italia, paragona i due "Mattei" della politica italiana, così diversi ma al contempo così uguali: "Matteo Salvini e Matteo Renzi non sono solo due grandi comunicatori politici, ma anche due grandi politici. Renzi ha rotto le catene con la sinistra, n

Pd : Nobili - ‘attacchi Zanda a Renzi dimosTrano che sono irrecuperabili’ : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “Due giorni dopo il decreto Salvini che trasforma in reato salvare vite umane e nel giorno della figuraccia del governo sul Tav al Senato, il tesoriere del Pd Luigi Zanda chi attacca violentemente e con gli stessi argomenti dei grillini? Matteo Renzi. sono irrecuperabili”. Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato Pd e presidente dell’associazione ‘Sempreavanti’. L'articolo ...

Tasse - Garavaglia : "Trasformiamo il bonus Renzi in decontribuzione" : Il viceministro all'Economia parla di "superamento degli 80 euro". L'ex premier: "Pagano sempre i più deboli"

Grancio : Raggi deve mosTrare veri dati su indifferenziata : Roma – “E’ ora che la sindaca esibisca in Assemblea capitolina i dati reali sulla raccolta differenziata nella Capitale. I romani hanno pagato nel 2018 184 milioni di euro per il trattamento differenziato della frazione umida, della carta, della plastica e dell’alluminio, ma una parte significativa di questi materiali e’ in realta’ finita in discarica o incenerita perche’ contaminata da materiali ...

Manovra - la proposta leghista alle parti sociali : “Riduzione tasse da 10-15 miliardi. A partire da bonus Renzi Trasformato in decontribuzione” : Nessun “gioco delle tre carte”, dice il vicepremier Matteo Salvini che spinge per una Manovra “in deficit”, che “vada oltre la spesa corrente” perché servono “investimenti” e il vero problema dell’Italia “è la crescita dello 0,1% del Pil”. Questa è la proposta che il leader leghista ha presentato nel corso dell’incontro con le parti sociali al Viminale. Oltre alla polemica ...

Ciclismo – Morte Lambrecht - sTrade impraticabili e pioggia torrenziale : ecco perchè la Tragedia si poteva evitare [VIDEO] : Sarebbe bastato un pizzico in più di accortezza per evitare la tragedia, riducendo il percorso della tappa odierna per via delle piogge torrenziali abbattutesi sulla Polonia Una giornata tremenda per l’intero mondo del Ciclismo, costretto a piangere la scomparsa di Bjorg Lambrecht, deceduto nella serata di oggi in ospedale dopo una caduta avvenuta al Giro di Polonia. Una tragedia che si sarebbe potuta evitare, se solo gli ...

Matteo Renzi - la lezione al Pd sul figlio di Salvini sulla moto d'acqua : "Il ragazzino non c'enTra nulla" : Le polemiche sulla vicenda del figlio di Matteo Salvini a bordo della moto d'acqua della polizia non si sono arrestate. Ad aumentare le critiche il commento del videomaker di Repubblica, colui che aveva immortalato l'accadimento. Valerio Lo Muzio (questo il suo nome) ha male interpretato una frase p

Mauro Corona : “In tv non solo libero : quando ho provato ad attaccare Zingaretti dicendo che è peggio di Renzi nelle Trasmissioni mi hanno silenziato” : “Quello che mi resta da vivere voglio passarlo sulle mie montagne a fare scalate, leggere libri e a volte scriverne qualcuno”, aveva dichiarato lo scorso giugno Mauro Corona in una nostra intervista a FqMagazine. Ed è stato di parola. Corona continua con la sua vita da scrittore e si è presentato ad un incontro a Matera, Capitale Europea 2019. Anche in questa occasione l’alpinista ha sparato a zero, senza peli sulla lingua. Dopo il ...

Tiziano Renzi - gip dice no ad archiviazione : accusato di Traffico di influenze illecite - udienza 14 ottobre : No alla richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi, coinvolto nella vicenda Consip per l'accusa di traffico di influenze. Lo ha deciso il gip di Roma, Gaspare Sturzo, a distanza di otto mesi...