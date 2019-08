Sì alle sigarette elettroniche | “L’utilizzo non solleva preoccupazioni significative per

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) I fumatori devono aver fiducia che svapare con leè meno dannoso per i polmoni del fumareconvenzionale secondo una nuova revisione della scienza attinente. Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista, Expert Review of Respiratory Medicine (Revisione di esperti della medicina respiratoria), afferma che ci sono prove crescenti che mostrano che le emissioni di aerosol dellesono relativamente sicure rispetto al fumo di tabacco. Condotto dal prof. Riccardo Polosa, direttore del CoEHAR, il Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo) dell’Università degli Studi di Catania, The effect of e-cigarette aerosol emissions on respiratory health: a narrative review (L’effetto delle emissioni di aerosol dellesulla salute respiratoria: una revisione ...

