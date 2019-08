Renault Mégane - Restyling in arrivo per la wagon francese

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 12 agosto 2019) LaSporter, introdotta sul mercato nel 2016, è pronta a concedersi il classico aggiornamento di metà carriera. Le novità estetiche, come dimostrano le foto spia odierne, riguarderanno esclusivamente alcuni componenti della carrozzeria. Tali modifiche si affiancheranno, con molta probabilità, a interni più curati, caratterizzati da una dotazione tecnologica dultima generazione. La presentazione ufficiale deldovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno.Ritocchi mirati. Il muletto della vetturaè stato immortalato durante una sessione di messa a punto su strada, in Sierra Nevada (Spagna). Fin dal primo sguardo sintuisce che il frontale sfoggerà una calandra più pronunciata, abbinata a grandi gruppi ottici, rivisitati secondo lo stile dei modelli di recente produzione. Anche al posteriore non è da escludere un cambiamento nel layout della fanaleria, al ...

cdo_NET : #Ofertas RENAULT Megane Business dCi 110 eco2 5p - cdo_NET : #Ofertas RENAULT Megane Business dCi 110 eco2 5p - frncscatrei : RT @renaultitalia: Un record dopo l’altro per #MeganeRS #TrophyR, sul circuito di Spa-Francorchamps il cronometro si ferma a 2’48’’338 migl… -