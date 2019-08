Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) () - "Puoi solo promettere giustizia, purtroppo non si possono riportare in vita Simone e Alessio", ha poi detto Matteoconversando con i giornalisti. "Mi rifiuto di pensare che fra qualche anno questo quattropasseggino per il paese - dice ancora-Indietro non si può to

News24Italy : #Ragusa: le lacrime di Salvini sui cuginetti falciati, 'Maledetti infami, qui troppa omertà'/Adnkronos - StraNotizie : Ragusa: le lacrime di Salvini sui cuginetti falciati, 'Maledetti infami, qui troppa omertà'/Adnkronos … - TuttoQuaNews : RT @CorriereRagusa: Crisi idrica a Marina di Ragusa: le 'lacrime amare' dei residenti - Ragusa - Corriere di Ragusa -