Le principesse di Spagna si mostrano in vacanza con i genitori Il dettaglio che tutti

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2019) Solo qualche giorno fa avevamo lasciato le principessine dial loro arrivo nella residenza estiva di Palma di Maiorca con indosso look semplici ed eleganti, ora le ritroviamo ancora in, ancora con abiti chic ma questa volta in coordinato con non solo con mamma Letizia ma anche con papà Filippo re di. Leonor e Sofia distanno trascorrendo le vacanze alle Isole Baleari con inella residenza estiva di famiglia, una grande villa con giardino immenso chiamata Marivent Palace. Durante una gita a Son Morroig, luogo storico dell’isola nella località di Deia, la famiglia reale ha colpitocon una scelta di stile davvero particolare seppur così essenziale e semplice. Sembra quasi che Filippo VI e la moglie Letizia, con le figlie Leonor e Sofia, poco prima di recarsi sul luogo in cui sono state scattate le foto ufficiali si siano messi ...