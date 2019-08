Clima | lo studio | con il caldo più alcolisti e suicidi in Groenlandia

Clima : secondo uno studio svizzero - nel 2050 Milano rischia di diventare calda come Dallas : Il 2050 sembra una data sempre più rilevante per la crisi Climatica. Appena alcune settimane fa uno studio aveva rivelato che quella potrebbe essere la data limite che vedrà un collasso Climatico. Ora, una nuova ricerca fatta a Zurigo afferma che, se anche non si dovesse arrivare a vere e proprie catastrofi, entro la metà del secolo moltissime città potrebbero raggiungere temperature ben diverse da quelle a cui ora sono abituate. Zone come ...

La Terra collasserà nel 2050 a causa del cambiamento Climatico secondo studio australiano : La fine del mondo (per come lo conosciamo) potrebbe essere molto più vicina di quanto pensassimo. secondo un nuovo studio scientifico, il 2050 potrebbe essere la data limite. Dopo inizierà un collasso ambientale dovuto al cambiamento climatico che renderà inabitabili larghe porzioni del pianeta. Se le cose dovessero infatti continuare come stanno al momento, tra trent'anni ci sarà il definitivo innalzamento di 3° della temperatura terrestre, ...