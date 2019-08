Caldo | giornata di temperature record su Umbria | +40 3°C a Foligno e Todi

Previsioni meteo 2 agosto. Caldo africano al Centro-Sud - giornata di pioggia a Nord : Oggi venerdì 2 agosto giornata caldissima soprattutto in Puglia, Sicilia e Sardegna dove si potranno sfiorare i 40 gradi. Non mancheranno i temporali a Nord; fenomeni localmente di forte intensità, associati a grandine e raffiche di vento. Domani 3 agosto il tempo migliorerà.Continua a leggere

Migliaia di polli morti di Caldo nel Regno Unito nella giornata più bollente di sempre con quasi +39°C [FOTO] : Immagini spiacevoli mostrano Migliaia di polli morti, uccisi dal troppo caldo, in un allevamento di pollame nel giorno più caldo di sempre nel Regno Unito. Gli animali sono uccisi dal caldo che ha sfiorato i +39°C giovedì 25 luglio nell’allevamento Moy Park di Newton on Trent, nel Lincolnshire. Secondo quanto riportato, gli operai hanno dovuto rimuovere le povere bestie tramite l’uso di carriole dopo che i loro corpi erano stati ammassati ...

Ondata di Caldo in Europa - altra giornata di record e disagi dalla Francia alla Scandinavia ma ora si torna a respirare : il punto della situazione : Oggi è stata l’ultima giornata di caldo estremo in Europa a causa dell’Ondata di calore che ha infiammato i settori centro-occidentali del continente per tutta la settimana. Ora si dovrebbe tornare progressivamente a livelli più accettabili e in linea con le medie stagionali. Dopo la giornata record di ieri, anche oggi sono stati stabiliti nuovi primati e sono stati tanti i disagi determinati dal grande caldo. Nuovi record sono stati battuti ...

Caldo torrido - giovedì sarà una giornata bollente : 13 città con bollino rosso : Allarme Caldo su tutta l'Italia. La giornata peggiore sarà quella di giovedì 25 luglio al punto che il ministero della Salute ha aggiornato il numero delle città bollenti. Sono 13 le città italiane indicate con il bollino rosso, quasi il triplo rispetto ai 5 centri urbani previsti domani, mercoledì 24 luglio.Continua a leggere

Meteo : giornata temporalesca al nord - tanto Caldo al centro-sud! : La giornata di oggi 3 luglio si rivelerà quasi sicuramente la più instabile della settimana per le regioni del nord grazie ad aria più fresca che sta facendo il suo ingresso alle medio-alte quote...

Ondata di Caldo africano - giornata storica in tutt’Europa : anche Torino raggiunge i +40°C [DATI LIVE] : Dopo i record di ieri, il caldo africano continua ad attanagliare anche oggi l’Italia. A Torino la temperatura ha superato i picchi di ieri, con clamorosi valori vicinissimi ai +40°C in città (Torino Vallere è a +39,9°C, Torino Alenia a +38,2°C). Le località alpine di Bolzano e Aosta che ieri hanno battuto i loro record con +40°C, adesso sono a +39°C e non è da escludere che nel pomeriggio raggiungano nuovamente valori senza precedenti ...

Caldo africano - record e temperature di oltre +40°C in Piemonte : ieri la giornata più calda di giugno con +30°C di media : temperature di oltre +40°C nel sud del Piemonte, +38°C nel centro di Torino. In attesa dei dati definitivi, l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, riporta che la giornata di ieri risulta la più calda del mese di giugno in Piemonte, dopo aver battuto un record che durava da 62 anni. “L’alta pressione con i valori massimi sulla Francia, sta determinando sul territorio Piemontese un’anomalia termica di ...

Caldo africano : a Venezia domani un’altra giornata da bollino rosso : La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav, comunica che domani 28 giugno, visto il persistere delle condizioni climatiche e delle alte temperature, sarà raggiunto il quarto giorno consecutivo di disagio intenso e sarà ondata di calore. Le previsioni per oggi Oggi, giovedì 27 giugno, la situazione di disagio fisico, prevalentemente intenso, si estenderà a tutte le ...

Previsioni Meteo - gli ultimi aggiornamenti sull’ondata di Caldo africano : Giovedì 27 sarà una giornata terribile : Gli ultimi aggiornamenti delle Previsioni Meteo per la grande ondata di caldo africano ormai imminente sull’Italia settentrionale sono spaventosi, perchè confermano quanto già delineato nei nostri precedenti bollettini: sarà un evento storico. Intanto già oggi, mentre al Sud fa decisamente più fresco (a Brindisi la massima è stata di appena +28°C, a Catania di +30°C, oltre dieci gradi meno di ieri!), le temperature stanno già aumentando ...