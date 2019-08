Sindaco di Caerano San Marco dichiara | “Picchiato dai nomadi” Per i carabinieri qualcosa

Fonte : fanpage

(Di domenica 11 agosto 2019) Ildidi Sandenuncia di essere stato aggredito da un gruppo di nomadi ai quali avrebbe chiesto di andar via ma ilo convocano per vederci chiaro in una vicenda che presenta dei lati oscuri.

LegaSalvini : ++ Treviso, il sindaco leghista di Caerano San Marco: 'Pestato dai nomadi, li denuncerò' ++ - LegaSalvini : Il sindaco di Caerano San Marco, in provincia di Treviso, Gianni Precoma, ha denunciato di essere stato aggredito d… - Doc101Doc : RT @francescatotolo: Il sindaco di Caerano di San Marco, in provincia di Treviso, Gianni Precoma, interviene per smantellare un accampament… -