Ma la Juventus di Sarri ha giocato | non sembra in crisi d’identità

Mercato Juventus - Sarri suona l’allarme : chieste 6 cessioni alla società : Mercato Juventus – La Juventus sabato ha giocato la sua ultima partita di International Champions Cup, perdendo contro l’Atletico Madrid, sotto i colpi di Joao Felix. Ma a far discutere in Italia non è la sconfitta, bensì le parole di Maurizio Sarri nel post-partita. “Dobbiamo fare sei tagli per la lista Champions, questo non l’ho letto mai da nessuna parte. […] More

Juventus - Sarri non si nasconde : “Dybala ha qualità - ma dobbiamo tagliare 6 giocatori e resteranno fuori dei campioni” : Sarri contento della sua Juventus nonostante il ko contro l’Atletico Madrid: in conferenza stampa tiene banco il futuro di Paulo Dybala Arriva una brutta sconfitta per la Juventus nel test match contro l’Atletico Madrid. Le due reti di Joao Felix regalano il successo ai Colchoneros ma non abbattono Sarri che, pur ammettendo che il secondo è “un gol che non dobbiamo prendere mai“, si è mostrato contento dei passi ...

Juventus - Sarri dopo il ko contro l’Atletico : “sono soddisfatto ma…” : “Questa sera esco soddisfatto: abbiamo mostrato una buona qualita’ tecnica nel primo tempo, e anche nella ripresa l’aspetto caratteriale mi e’ piaciuto. Abbiamo combattuto fino alla fine, con giocatori appena arrivati, o alcuni, come Khedira e Douglas Costa, che non giocavano da tempo. Siamo ancora dietro in alcune letture – il secondo gol non dobbiamo prenderlo mai – ma ci sta”. Sono le ...

Juventus - necessario sfoltire la rosa : oggi il vertice decisivo Sarri-Paratici : La Juventus è pronta a disputare l'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid a Stoccolma, occasione per gli spagnoli di 'vendicare' sportivamente parlando la sconfitta nella scorsa Champions League agli ottavi di finale. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del tecnico toscano ma l'esigenza principale restano le cessioni: proprio a Stoccolma, come scrive ...

Mercato Juventus - incontro Sarri-Paratici : in ballo Dybala - Higuain - Khedira : Mercato Juventus – Tra campo e Mercato, quella odierna sarà una giornata importante per la Juventus. A margine dell’amichevole contro l’Atletico Madrid, riporta ‘Tuttosport’, Sarri avrà modo di incontrare il d.s. Paratici. incontro che serve per confrontarsi su come condurre gli ultimi 24 giorni di Mercato; un vertice che avrà come argomento principale la gestione delle cessioni. Mercato […] More

Probabili formazioni Atletico Madrid Juventus/ Diretta tv - Sarri attende Ramsey : Probabili formazioni Atletico Madrid Juventus: Diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici alla vigilia del match per la International Champions cup 2019.

Juventus Napoli vietata ai nati in Campania : Ferlaino attacca : e Sarri? : Juventus Napoli vietata ai nati in Campania: Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, che ha conquistato con la propria formazione due scudetti ed una Coppa Uefa, ha parlato ai microfoni di ” la Repubblica” del divieto di vendita dei biglietti alle persone nate in Campania per la sfida Juve-Napoli, big match della seconda giornata di […] More

Juventus - Gonzalo Higuain gela la dirigenza : come blocca tutto. E si dice che Maurizio Sarri... : E di Gonzalo Higuain, che ne sarà? Già, perché il calciomercato non sono soltanto Dybala, Icardi e Lukaku. Ci sarebbe, anzi c'è, anche lui. Il Pipita, ancora in forza alla Juventus, corteggiato dalla Roma, e che però alla Juventus vorrebbe restare. A tutti i costi: lo ha dimostrato nelle partite ami

Juventus - ripresa la preparazione : primo allenamento con Sarri per Dybala : La Juventus, questo pomeriggio, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista dell’amichevole contro l’Atletico Madrid. Dunque, i giocatori bianconeri hanno fatto il loro ritorno al JTC dopo la domenica di riposo. Per Maurizio Sarri, oggi, sono arrivate buone notizie visto che sono rientrati Alex Sandro e Paulo Dybala. Intanto i tifosi bianconeri sperano di vedere presto Aaron Ramsey in campo con la maglia bianconera, intanto, ...

Juventus : per il Corriere dello Sport - Cristiano Ronaldo e Sarri vogliono ancora Higuain : La Juventus prosegue la preparazione estiva, con il lavoro di Maurizio Sarri che sta riguardando in particolar modo la parte tattica ed atletica. La dirigenza bianconera è al lavoro sul mercato con l'esigenza principale di alleggerire una rosa ricca di esuberi così da poter sistemare il bilancio. Gli investimenti sugli acquisti hanno portato ad un esborso economico che ha superato i 100 milioni di euro, a fronte delle uniche cessioni di ...

Danilo - chi è il nuovo terzino destro della Juventus : spinta ed esperienza al servizio di Sarri : Sarà ufficiale, oggi, l’arrivo di Danilo Luiz da Silva, meglio conosciuto come Danilo, alla Juventus. Da Torino, dunque, partirà il portoghese João Cancelo in direzione Manchester City. Danilo vanta una solida esperienza tra le big d’Europa, con cui ha vinto due Champions League (Real Madrid). Per lui è pronto un contratto da 4,5 milioni di euro all’anno per cinque stagioni (erano 5 quando stava nella squadra ...

Calciomercato Juventus : Sarri ha deciso - no alla cessione : Calciomercato Juventus – Nei giorni scorsi si era parlato della possibile cessione di Juan Cuadrado, ma ora le cose sembrano essere cambiate. Il bianconero, che sembrava essere destinato a fare le valigie, secondo quanto filtra in ambienti ben informati, potrebbe a sorpresa rimanere alla Juventus e giocare in un ruolo non propriamente suo. Calciomercato Juventus, […] More

Juventus - buone notizie per Sarri : Chiellini è tornato in gruppo : La Juventus, da diversi giorni, sta intensificando il lavoro alla Continassa. Infatti, dopo essere rientrata dall'Asia la squadra ha goduto di due giorni di riposo e da martedì scorso, i bianconeri hanno ripreso gli allenamenti alla Continassa. In questi giorni, la Juve ha svolto quasi sempre delle doppie sedute, ad eccezione di giovedì, quando Sarri ha dato il pomeriggio libero ai suoi ragazzi. Il programma di oggi, invece, ha previsto ancora ...

Calciomercato Juventus – Dybala - vancanze… forzate : niente incontro con Sarri - l’agente tratta con il Manchester United : Dybala non riprenderà gli allenamenti con la Juventus prima del 5 agosto: niente incontro con Sarri, l’agente del giocatore tratta con il Manchester United Paulo Dybala e la Juventus sembrano destinati a dirsi addio. Questo è il messaggio che filtra dall’ambiente bianconero e trova conferme da parte dell’entourage del giocatore. Tornato in Italia dopo le vancanze post Copa America, Dybala avrebbe dovuto incontrare Sarri, ma ha ...