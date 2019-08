Lozano Napoli – Apertura sui diritti d’immagine | le ultime

Gazzetta : Raiola chiede al Napoli una robusta commissione per Lozano : Mino Raiola lo aveva già fatto nella trattativa per Manolas. Aveva provato a giocare al rialzo con De Laurentiis per garantirsi il suo compenso per la mediazione. Oggi torna all’attacco nella trattativa per Lozano. La Gazzetta dello Sport scrive che il procuratore è in stretto contatto con Giuntoli per provare a risolvere la questione legata ai diritti di immagine del messicano. Raiola non intende lasciare al Napoli, a costo zero, gli ...

ABC : il Real non è scemo - se il Napoli ha 42 per Lozano perché non può pagare per James? : ABC parla del mercato del Real e delle possibilità rimaste a Florentino Perez per sistemare gli esuberi segnalati da Zidane. L’Italia è in testa in questo momento, il quotidiano infatti non ritiene che il Real abbia deciso di trattenere James Rodriguez, come farebbe pensare il fatto che i Blancos lo hanno inserito nella formazione ufficiale della squadra con il numero 16. Ma ABC fa notare una notevole incongruenza che non è sicuramente ...

Calciomercato Napoli - per il CdS 'Lozano sarà il quarto acquisto - mancano solo le firme' : Il Napoli si starebbe preparando a concludere il suo quarto acquisto di mercato. Giungerà dopo Manolas, Elmas e Di Lorenzo, recentemente approdati in azzurro. Il nome è quello di Hirving Lozano, attaccante messicano in forza al PSV, a lungo seguito dalla dirigenza napoletana. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Mancherebbero solo i dettagli per l'approdo dell'attaccante in azzurro. Dopo varie incomprensioni tra la società ...

Napoli - colpo Lozano : arriva la conferma di De Laurentiis - sorride Ancelotti : Lozano Napoli- Ci siamo, il Napoli si prepara a mettere le mani in maniera concreta su Lozano. L’esterno offensivo del PSV sarebbe ormai ad un passo dal club partenopeo, a confermarlo è stato lo stesso De Laurentiis, il quale, ad un’intervista a “Espn”, ha così ammesso: “Come Lozano, abbiamo seguiti anche James oppure altri, come […] L'articolo Napoli, colpo Lozano: arriva la conferma di De Laurentiis, sorride ...

CdS – Lozano-Napoli - siamo ai dettagli : L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che tra Lozano e il Napoli manca solo qualche dettaglio. In pratica, mancherebbero solo la firma del calciatore e l’annuncio di quello che sarà il quarto acquisto della società partenopea. “Conosciamo bene il valore di Lozano” sono state le parole pronunciate ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis che fanno ben sperare sulla conclusione della trattativa. Come se ...

CorrSport : Quasi fatta per Lozano - sarà il quarto acquisto del Napoli : Lozano e oramai alla porta. Secondo il Corriere dello Sport il messicano è in arrivo a Napoli, contratto orami definito, mancano solo gli ultimi dettagli. “Un network d’amore. Di stima e apprezzamenti: i like, mi piace, l’espressione più utilizzata. Attraverso una telecamera: «Conosciamo bene il valore di Lozano», il messaggio di De Laurentiis da Miami, in inglese. Oppure a mezzo social: con un like, appunto, cioè quello che l’attaccante ...

Ultim’ora - Lozano sempre più vicino al Napoli - escluso dall’Europa League : Dopo la gara d’apertura del campionato olandese il messicano Hirving Lozano rimane in panchina anche nel preliminare d’Europa League. L’attaccante Hirving Lozano é ormai vicinissimo al trasferimento al Napoli, partirà dalla panchina anche contro i norvegesi dell’Haugesund per evitare inconvenienti. Leggi anche : VIDEO – De Laurentiis a ESPN: “Quanto dovrebbe valere Koulibaly?” VIDEO – Salvatore Esposito sul divieto ...

Calciomercato Napoli : Lozano sarebbe quasi degli azzurri per 42 milioni di euro : Secondo i vari media messicani, Lozano sarebbe un calciatore del Napoli in quanto la trattativa con il Psv si sarebbe conclusa positivamente. Infatti, sembrerebbe che sia stato superato anche lo scoglio dei diritti d'immagine, notoriamente complicato quando l'interlocutore è il patron azzurro. Inoltre, i partenopei dovrebbero sborsare l'intero valore della clausola rescissoria che è pari a 42 milioni di euro, senza nessuno sconto. L'esterno ...

Everton Napoli – Il brasiliano alternativa a Lozano. Napoli davanti alle concorrenti : Everton Napoli – L’edizione odierna de Il Mattino scrive in merito alla trattativa che vedrebbe il passaggio dell’attaccante del Gremio in azzurro. Everton Napoli – In Brasile hanno già individuato il sostituto di Everton. Il presidente De Laurentiis a ESPN non ha nascosto l’interesse del Napoli per l’attaccante classe 1996 protagonista della vittoria del Brasile in Coppa America. Contromosse “A ...

Tuttosport : La famiglia di Lozano in arrivo dal Messico per accompagnarlo nell’avventura a Napoli : Parte il tormentone familiare anche per Hirving Lozano. Per ogni nome di mercato non ci si può esimere dalla ricerca spasmodica di tracce che portino verso la direzione della chiusura, e così è anche per il messicano del PSV. Secondo quanto riporta Tuttosport parte della famiglia è in arrivo dal Messico proprio per accompagnarlo nella sua nuova avventura al Napoli Lozano nel frattempo è giá finito sul presepe. Gli hanno mostrato le foto e ne ...

