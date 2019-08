La politica non sta in un sacchetto di pop corn

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 11 agosto 2019) Qualcuno ha finito i pope ora vorrebbe passare dall’altra parte del bancone a riempire i sacchetti degli altri.No, non funziona così.Laè ‘sangue e merda’ ma non può essere carne da macello. La, quella seria, è innanzitutto coerenza. Non è coerenza invocare un governo di unità nazionale quando pochi giorni fa hai votato al Senato insieme a quel partito che dici essere pericolo per la democrazia.Non è coerenza ripetere un Monti bis, con tutti gli stessi identici errori, quando appunto hai detto che quel governo fu un errore. Non è coerenza dire che bisogna tagliare i parlamentari senza una riforma costituzionale adeguata e poi gridare al ‘pericolo democratico’ Nulla di quello che si sta dicendo in queste ore per giustificare il rinvio del voto è ...

