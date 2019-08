Fonte : ilmattino

(Di domenica 11 agosto 2019) Il giorno dopo, l?apprensione ha una sola voce. Le reazioni alladi, della quale Il Mattino ha riferito ieri, sono unanimi e trasversali. L?assessore al Lavoro del...

Notiziedi_it : Crisi Edenlandia, in campo il Comune di Napoli: «Lavoratori a rischio, serve chiarezza» - valentina84 : Edenlandia, favola finita: è già crisi. Da tre mesi non si pagano gli stipendi - StefanoDRUMSCA : Crisi Edenlandia, in campo il Comune di Napoli: «Lavoratori a rischio, serve chiarezza» -