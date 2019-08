Calciomercato | le ultime | il sogno della Fiorentina è Ribery | i 6 calciatori ‘tagliati’

Calciomercato Juventus News/ Coutinho il possibile colpo a sorpresa - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 11 agosto 2019: il brasiliano vuole lasciare il Barcellona ma c'è concorrenza da parte di altre due società.

Calciomercato Serie A - le ultime : il Cagliari cerca il sostituto di Cragno - doppio innesto Sassuolo : Calciomercato – Non si muovono soltanto le squadre di Serie B. Anche la A è molto attiva. Il Cagliari, in particolare, sta cercando un profilo per sostituire Alessio Cragno, vittima di un brutto infortunio. Tre i profili tra gli svincolati: Viviano, Puggioni, Sorrentino, con il primo favorito. Si muove anche la Spal, che deve sostituire, a sua volta, Fares. Resta viva la pista Laxalt, ma spunta anche il nome di Arkadiusz Reca ...

Calciomercato JUVENTUS NEWS/ Sarri : 'Ho parlato con Dybala ma...' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 11 agosto 2019: il tecnico bianconero ha parlato delle prossime cessioni che dovrà effettuare il club piemontese.

Calciomercato JUVENTUS NEWS/ Duello tedesco per Mario Mandzukic - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 10 agosto 2019: per il centrocampista tedesco emerge anche una pretendente che milita in Bundesliga.

Calciomercato Juventus News/ Il Colonia sulle tracce di Khedira - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 10 agosto 2019: per il centrocampista tedesco emerge anche una pretendente che milita in Bundesliga.

Calciomercato Juventus News/ Il Monaco cerca anche Matuidi - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 10 agosto 2019: il Monaco ci prova non soltanto per il portiere Mattia Perin ma anche per il francese.

Calciomercato - le ultime : svolta sul futuro di Neymar - doppi colpi di Bologna e Lecce - sorprese Samp e Balotelli : ultime importanti trattative di Calciomercato con l’obiettivo di affondare i colpi. “Il Real Madrid e il Paris Saint Germain stanno gia’ negoziando per Neymar”. E’ il titolo del giornale spagnolo ‘AS’, secondo cui “il primo passo e’ stato fatto pochi giorni fa dal club francese, che ha chiamato gli uffici del Real per far sapere che c’e’ la voglia e la giusta ...

Calciomercato JUVENTUS NEWS/ Miranda al posto di Pellegrini - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 10 agosto 2019: Luca Pellegrini verrà ceduto in prestito al Cagliari, al suo posto si lavora per Juan Miranda.

Calciomercato INTER NEWS/ Ore decisive per Perisic al Bayern Monaco! - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, tutte le ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: Perisic in uscita, l'ex Cassano promuove il mercato.

Calciomercato Napoli News/ James - Lozano e il ritorno di Zapata? - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: James Rodriguez e Hirving Lozano sono due obiettivi dichiarati, attenzione poi al possibile ritorno di Duvan Zapata.

Calciomercato Juventus News/ Icardi vede solo bianconero - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 10 agosto 2019: si continua a cercare il numero 9 e la sensazione è che potrebbe arrivare Mauro Icardi

Calciomercato Juventus News/ Anche il Bayern su Dybala! E Agnelli... - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, tutte le ultime notizie sulle trattative dei bianconeri: emerge una nuova pretendente per l'argentino.

Calciomercato Roma News/ Si lavora per il prestito di Rugani - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, tutte le ultime notizie sulle trattative dei giallorossi: primi contatti per il difensore Rugani, di proprietà della Juventus.

Calciomercato Milan News/ Niente Inghilterra - Kessie resta rossonero - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, tutte le ultime notizie sulle trattative dei rossoneri: chiuso il mercato in Inghilerra, l'ivoriano Kessie resterà a Milanello.