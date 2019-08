Parma | Inglese ancora in gialloblu | “vi svelo perchè ho deciso di rimanere”

DIRETTA Parma MAIA ALTA/ Risultato live : Roberto Inglese è tornato in gruppo : DIRETTA PARMA MAIA ALTA streaming video e tv: cronaca live della partita amichevole che la squadra ducale gioca contro una selezione locale.

Sky – Inglese : “Il Parma una famiglia - ecco perché ho lasciato Napoli” : Roberto Inglese sceglie ancora il Parma: l’attaccante italiano ha spiegato i motivi del suo ritorno in Emilia, ai microfoni di ‘Sky Sport, il classe ’91 ha preferito un club meno blasonato rispetto agli azzurri: “Ho preferito tornare qui, nella mia seconda famiglia, piuttosto che non essere felice pur giocando in un palcoscenico più importante. Il Parma mi ha voluto fortemente e sono davvero contento di essere ...

Parma - Inglese si ‘ri’presenta : “Volevo fortemente tornare - punto alla Nazionale” : “Ho messo il Parma davanti a tutto perché ho trovato delle persone che mi hanno voluto bene e accolto in maniera splendida. E’ stata la mia prima scelta, sono voluto fortemente tornare e volevo ringraziare tutta la proprietà per lo sforzo economico fatto. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia riposta in me“. E’ ritornato a Parma Roberto Inglese, che si è presentato nuovamente alla stampa. “Sono venuto in una ...

Sky : Inglese lascia oggi il ritiro del Napoli destinazione Parma : Gianluca Di Marzio conferma le notizie su Roberto Inglese in partenza dal Napoli. L’attaccante azzurro lascerà Dimaro questa mattina per raggiungere i nuovi compagni del Parma dove aveva già già militato in prestito nella scorsa stagione. Confermate anche le cifre dell’operazione che porterà nelle casse di De Laurentiis in totale 22 milioni divisi in 3 rate Accordo tra club già raggiunto sulla base di un prestito con ...

CorSport : per Inglese il Parma sceglie il prestito oneroso con obbligo di riscatto : Il Napoli prova a liberare spazi per i nuovi ingressi. L’obiettivo è monetizzare e anche bene. Roberto Inglese è uno dei giocatori in vetrina, alla fase conclusiva del suo percorso nel Napoli. Un anno fa è andato in prestito al Parma e il club emiliano, ora, vuole rilevarlo definitivamente, convinto dai 9 gol e 2 assist realizzati in meno di 2mila minuti in campo, scrive il Corriere dello Sport. La formula di cui si discute è il prestito oneroso ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Parma con Inglese - De Ligt domani a Torino : IL nuovo 11 DEL Parma – Il Parma si è infatti rinforzato in fase di mercato, acquistando Sepe e Laurini per la difesa, Hernani per il centrocampo e Karamoh per l’attacco. Ma il vero colpaccio è in realtà un ritorno, quello di Roberto Inglese. Raggiunto infatti l’accordo con l’attaccante del Napoli sulla base di 2 milioni (prestito oneroso) e obbligo di riscatto fissato a 18. Karamoh e Inglese, dunque, i nuovi arrivi, che vanno ad ...

Parma - dominio in amichevole : protagonista a sorpresa nel 14-1 - ufficiale il ritorno di Inglese : Prima amichevole per il Parma in ritiro in Val Venosta e prima vittoria. L’ASV Prad è stato travolto 14 -1 ed i protagonisti sono stati Dezi, a segno con una ‘manita’, Sprocati con un poker e Baraye con una doppietta, mentre a completare il quadro dei marcatori ci hanno pensato Gagliolo, Munari e Brunori. Al campo sportivo di Prato allo Stelvio Roberto D’Aversa schierava Sepe (1’ st Colombi), capitan Bruno Alves (1’ st Dermaku), Gagliolo ...

Calciomercato Parma - Inglese e Karamoh per un attacco niente male : l’11 di D’Aversa è molto interessante [FOTO] : Il ritorno in Serie A dopo qualche stagione nelle serie minori è coinciso con una salvezza mai messa in discussione. In seguito al fallimento il Parma è ripartito alla grande, ben guidato in panchina dal tecnico D’Aversa. Allenatore, quest’ultimo, che è stato confermato anche per la prossima stagione, il cui obiettivo è fare sempre meglio. Il Parma si è infatti rinforzato in fase di mercato, acquistando Sepe e Laurini per la ...

Calciomercato Parma - è fatta per il ritorno di Inglese [CIFRE e DETTAGLI] : Il Parma è letteralmente scatenato, il club ha intenzione di confermarsi dopo l’ultima stagione, l’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza. Nelle ultime ore importante movimento di Calciomercato, è stato raggiunto l’accordo con il Napoli per il ritorno dell’attaccante Roberto Inglese. Il calciatore si è confermato come uno dei migliori della scorsa stagione ma è stato ...

Sky : Inglese al Parma per 22 milioni (2+20). È l’accelerazione per James : Bisogna fare in fretta È partita l’ultima fase quella decisiva per l’assalto a James Rodriguez. Il Napoli deve accelerare. Da Madrid sono giunti messaggi di ogni tipo. Se De Laurentiis non accelera, l’affare rischia di sfumare e il colombiano potrebbe accasarsi all’Atletico. Florentino Perez ha aperto a un pagamento dilazionato ma pretende il trasferimento definitivo non in prestito. Il Napoli deve quindi pagare una prima ...

Il Parma valuta prestito con obbligo di riscatto per Inglese : Tra i giocatori del Napoli in via di cessione il futuro di Roberto Inglese è ancora incerto. Su di lui c’è un forte interessamento del Bologna, che però non vuole spendere più di 15 milioni, ma c’è anche il Parma. Il ds Faggiano prova a lavorare su un possibile ritorno dell’attaccante nel club dopo che si è allentata l’ipotesi Balotelli, scrive il Corriere dello Sport. Ad Inglese non dispiacerebbe la destinazione. Il Napoli, ...

Gazzetta : Inglese disposto a restare a Parma se non arrivano offerte : Parma paziente, dopo la conferma dell’acquisto di Sepe dal Napoli, aspetta che si sblocchi qualcosa per Inglese. Il Napoli chiede 25 milioni per l’attaccante, ma per adesso nessuno si è fatto avanti e neanche il Parma ci pensa a quelle cifre. Ma Inglese ha fatto sapere che se non arrivassero offerte adeguate e interessanti sarebbe disposto a fare un altro anno di prestito al Parma. Non c’è fretta da nessuna delle due parti, ...

Napoli-Parma - incontro per chiudere Sepe e Grassi - ma si parla anche di Inglese : Fiorentina interessata anche ad Inglese, ma le trattative non si intrecciano con quelle relative a Veretout. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centravanti di proprietà del Napoli che nell’ultimo anno è stato a Parma, ha diverse pretendenti. anche il Parma sta pensando di trattenerlo e poi ci sono Atalanta e Bologna. anche Simone Verdi ha non pochi ammiratori, tra cui la Sampdoria e il Torino. Previsto oggi un’incontro con il Parma per ...

Le trattative sull’asse Parma-Napoli : Sepe - Inglese - Grassi. E anche Ounas e Rog : Un asse caldissimo quello tra Parma e Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Al club emiliano, la scorsa stagione, sono finiti Inglese, Grassi, Sepe e Ciciretti. Tutte situazioni da risolvere e per alcune la soluzione sembra abbastanza semplice. Inglese e Sepe sono stati protagonisti di una buona stagione. Sembra però lontana da una conclusione positiva la trattativa per Roberto Inglese. in 25 presenze ha totalizzato 9 gol e 2 assist. Il Napoli ...