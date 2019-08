La Chiesa d’Inghilterra contro Rooney

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) Waynenon è ancora sbarcato in Inghilterra (dove farà l’allenatore-giocatore nel Derby County) e già viene bacchettato dal vescovo dellaanglicana. Lo racconta il Corriere della Sera. Il motivo?guadagnerà 99 mila euro alla settimana e una parte di questi verranno versati dalla società di scommesse 32Red, che sponsorizza la squadra con quasi 8 milioni di sterline. In segno di riconoscenza, il calciatore ha scelto di indossare la maglia numero 32. La cosa ha ricevuto le dure critiche della, in particolare quelle del vescovo Alan Smith, che ha detto: “Dovrebbe pensare agli interessi dei suoi giovani fan piuttosto che al conto in banca”. L’influenza delle società di scommesse, in Gran Bretagna, non è sottoposta a stretta disciplina. Metà delle squadre di Premier League gioca con il logo di una “gambling company” ...

