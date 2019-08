Dagli scavi della metrò di Milano spuntano fuori una necropoli e un cavallo

Fonte : agi

(Di sabato 10 agosto 2019) Dai lavori per la nuova lineametropolita di, è emersa unacon oltre 250 scheletri, che appartengono a epoche diverse, e i resti di un. A portarli alla luce sono stati glidi fronte alla Basilica di San Vittore al Corpo, vicino al cantiere per la Stazione Sant'AmbrogioM4. "Quest'area - spiega Antonella Ranaldi, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di- ha conservato nel tempo, dall'epoca romana fino al sedicesimo secolo, una destinazione a". Secondo Cristina Cattaneo, medico legale e direttrice di Labanof, il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell'Università degli Studi di, la rivelazione è importante "perché gli scheletri sono fondamentali per la ricostruzionestoria di. Alcune scoperte sono estremamente interessanti, ad esempio il primo ...

