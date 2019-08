Ciclismo femminile | Europei 2019 | splendido argento per Elena Cecchini! Vince l’olandese

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) Arriva un’altra medaglia azzurra aglidisu strada. Ad Alkmaar (Olanda), nella prova in lineaElite,Cecchini conquista l’, battuta in volata dalAmy Pieters al termine di un’azione da lontano. La 27enne nativa di Udine è stata bravissima ad entrare nell’azione che ha deciso questa rassegna continentale, ma nello sprint a tre (bronzo per la tedesca Lisa Klein) non ha potuto nulla contro Pieters, che a 28 anni centra la vittoria più importante della carriera. L’rappresenta comunque un grandissimo risultato per Cecchini che, dopo il quarto posto dello scorso anno, riesce così a conquistare questa meritata medaglia. Ritmo altissimo fin dalla partenza, con il forcing dell’Olanda in testa al gruppo, che si spezza così in più parti. Al comando restano 15 atlete, ma dietro le azzurre reagiscono e chiudono il gap. A 75 km dal ...

