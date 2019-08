Straniero non gradisce il cibo | operatrice minacciata con ascia

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il giovane era già ricercato perchè autore di numerosi furti commessi a bordo del treno Roma-Nettuno. Sul caso interviene anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini Federico Garau  Luoghi: Latina

davidealgebris : Savoini è andato 14 volte in Russia e non risulta come straniero nei ministeri Russi. Il motivo è semplice. Lui è p… - CarloCalenda : Non si entra in un Governo straniero. Non si tratta di un gruppo di lavoro, ma di ricoprire per due mesi nel Gov Fr… - SerieA : Si chiama Fenomeno non per caso. @Ronaldo è il calciatore straniero che alla prima stagione in #SerieATIM ha realiz… -