San Lorenzo | Coldiretti | 4 3 milioni sotto le stelle | tra camper e tenda​

Spettacolare pioggia di stelle cadenti in Italia : tutto pronto per la notte di San Lorenzo : Nella notte tra il 12 il 13 agosto lo sciame meteorico delle Perseidi, noto col nome comune di "Lacrime di San Lorenzo", raggiungerà il suo picco massimo, regalando una pioggia di stelle cadenti nei cieli Italiani. La Luna, prossima al plenilunio, disturberà un poco l'osservazione delle meteore nella prima parte della notte, ma lo spettacolo sarà comunque imperdibile.Continua a leggere

Reggio Calabria : la notte di San Lorenzo sulla terrazza del Museo Archeologico : Nel ricco calendario di eventi previsti all’interno de “Il festival calabrese dell’Astronomia” si inserisce lo spettacolo “Atlas Coelestis: la musica e le stelle”. Il MArRC e il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria festeggiano insieme e in musica la notte di San Lorenzo con le note del Maestro Giovanni Renzo. L’iniziativa rafforza la già consolidata collaborazione tra il Planetario ed il Museo Archeologico Nazionale, parte fondamentale ...

Tutto pronto per la Notte Nera : a San Lorenzo - una Livigno illuminata dalla magia delle stelle : Da sempre, come vogliono tradizione e natura, la Notte di San Lorenzo è il momento dell’anno migliore per ammirare la volta celeste: speranzose di esprimere i loro desideri più intimi, sempre più persone vanno alla ricerca del posto migliore in cui aspettare che il fenomeno naturale delle stelle cadenti regali momenti indimenticabili. A Livigno, durante questa serata tutte le luci del paese si spengono per lasciare il posto alle più tenui ...

Pioggia di stelle cadenti ad Agosto : conto alla rovescia per le Perseidi - le “Lacrime di San Lorenzo” : “Dopo un 2018 a dir poco memorabile, per il 2019 le condizioni osservative delle Perseidi saranno meno favorevoli, anche se sarà possibile vederne circa 50 l’ora a ridosso del picco“: lo spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, riferendosi alle stelle cadenti più attese dell’anno, comunemente note come “Lacrime di San Lorenzo”. La Luna “sarà piena il 15 Agosto e nei ...

Galà di beneficenza al Castello di Donnafugata per San Lorenzo : Galà di beneficenza al Castello di Donnafugata per la notte di San Lorenzo. la musica del Peppe Arezzo Quartet,

San Lorenzo e la Luna Nera : Agosto 2019 ci fa dono di un volta celeste molto interessane e ricca di appuntamenti spettacolari. Il mese di Agosto, che prende il nome dall’imperatore Cesare Ottaviano Augusto, era un mese di grande simbolismi e festività. I Romani antichi prima del cristianesimo celebravano il giorno del 10 Agosto la festività di Priapo dio della Fertilità assimilato dai romani agli inizi del III secolo avanti cristo il cui giorno sacro era il X di Agosto ...

San Lorenzo e Pigneto : 8 arresti e 19 multe dopo controlli : Roma – Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito una minuziosa attivita’ di controllo nelle aree comprese tra l’Esquilino, San Lorenzo e Pigneto, che hanno portato all’arresto di 8 persone. Altre 19 persone sono state sanzionate amministrativamente e circa 100 dosi di droga sono state sequestrate. In manette e’ finito un 28enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti ...

Notte di San Lorenzo 2019 : data - stelle cadenti e dove vederle in Italia : Notte di San Lorenzo 2019: data, stelle cadenti e dove vederle in Italia Il 10 agosto è la Notte di San Lorenzo, tradizionalmente il momento in cui è più propizio volgere gli occhi all’insù e attendere il passaggio delle stelle cadenti (per poi esprimere un desiderio dopo un avvistamento). Tuttavia la Notte di San Lorenzo non è proprio il momento migliore per guardare le stelle cadenti. Precisando il fatto che queste non sono altro che ...

Notte di San Lorenzo : l'inquinamento luminoso mette a rischio l'osservazione delle stelle : Il 10 agosto si avvicina e, come ogni anno, tutti noi ci prepariamo ad assistere ad uno degli spettacoli più magici che il cielo abbia da offrirci: la famosa Notte di San Lorenzo, durante la quale aumentano le probabilità di poter scorgere le cosiddette "stelle cadenti". In questo giorno (e in quelli immediatamente successivi) infatti, l'atmosfera terrestre viene oltrepassata da un numero di piccole meteore molto più elevato del solito, ...

San Lorenzo. Prequel di Alessia Scarso - a Modica : “San Lorenzo. Prequel” è il titolo del percorso sonoro e musicale ideato dalla regista Alessia Scarso. Il 9 agosto a Maganuco

Notte di San Lorenzo dedicata al vino e alle stelle nel borgo di Montefalco : “Sagrantino sotto le stelle” per la Notte di San Lorenzo. Sabato 10 agosto iniziativa promossa dal Consorzio Tutela Vini Montefalco

Come e quando vedere le “Lacrime di San Lorenzo” : occhi al cielo per le Perseidi - le stelle cadenti di Agosto : Da sempre gli uomini, attratti dalla bellezza della volta celeste, hanno osservato le stelle cadenti singole o gli sciami: ad Agosto torna il consueto e suggestivo appuntamento con le “Lacrime di San Lorenzo“, le meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi. Sebbene la “pioggia” sia già attiva, il picco dell’attività è previsto nella notte tra il 12 e il 13 Agosto, quando, purtroppo, la Luna sarà quasi ...

Dalle Lacrime di San Lorenzo alla Luna Nera - tanti appuntamenti nel cielo di Agosto 2019 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Agosto 2019, l’ottavo mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il terzo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Il Sole giorno 11 passa dalla costellazione del Cancro a quella del Leone. Nel corso del mese le giornate si accorciano di circa 75 minuti. La Luna sarà in fase di novilunio giorno 1, in Primo Quarto il ...

Raggi : alle 18 a San Lorenzo per ‘porta a porta’ : Roma – “Oggi pomeriggio, alle 18, incontrero’ i cittadini del quartiere San Lorenzo, nel II Municipio, per presentare il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”. L’appuntamento e’ a Villa Mercede, nella Biblioteca Tullio De Mauro, insieme alla presidente del Municipio II Francesca Del Bello, al dottor Massimo Bagatti di Ama e all’attore Alessandro Di Carlo che ringrazio ...