Nuovo Community Day di Harry Potter Wizards Unite dal 10 agosto | tutte le novità ufficiali

(Di venerdì 9 agosto 2019) La magia dinon finisce di stupire. Mentre prosegue ormai da più di tre anni l'incredibile successo di Pokémon GO, gli stessi autori di Niantic Labs hanno infatti regalato a tutti i fan del maghetto britannico unvideogame in realtà aumentata, che porta l'universo creato da J. K. Rowling nel mondo reale. Largo allora ad incantesimi ed avventure da vivere da soli o in compagnia, il tutto a portata di touch screen sia su dispositivi mobile iOS che Android, andando ad impersonare un personaggio tra Auror, Magizoologo e Professore - sulle nostre pagine trovate una pratica guida per scegliere la classe più adatta al vostro stile di gioco. A fronte di una buona accoglienza da parte di pubblico e critica, ecco allora che le storie incantate dell'app gratuita - con acquisti opzionali tramite microtransazioni - propongono ai fan ungrande evento. Il ...

