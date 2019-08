Javier Martinez dopo Temptation Island fa un’importante promessa

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 9 agosto 2019)poco presente sui social: la criticaè stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione didi Filippo Bisciglia. Difatti il popolare tentatore di origini spagnole, con il suo charme e la sua innata bellezza, è riuscito in poco tempo a far breccia nel cuore di Ilaria Teolis, mettendo in crisi il suo rapporto con Massimo Colantoni. Ma non è finita qua perchèha fatto molto parlare in questio giorni anche per un’altra ragione. Quale? L’ex single diè stato criticato dai fan perchè troppo poco presente sui social, lasciandoli un po’ fuori dalla sua vita privata. Etante critiche, ecco cheè intervenuto su questa vicenda, facendo unaimportante.dicontestato: laai fan Ultimamente ...

halfmoon_baby : Adesso Javier Javi Martinez fa anche le storie in spagnolo io sono una persona debole già il suo accento mi ammazza… - halfmoon_baby : Ho deciso che perdono Javier Javi Martinez perché il suo accento italo/argentino is music to my ears. - halfmoon_baby : Il mio cuore piange perché anche Javier Javi Martinez ha iniziato a fare sponsorizzazioni poracce. Sto morbo dell'… -