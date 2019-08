Crisi di governo | la linea di Zingaretti | “Voto subito e senza primarie No a tecnici e

Vocabolario minimo per capire tutti i passaggi di una Crisi di governo : Con l'apertura della crisi politica del governo si apre una fase delicata della politica italiana. I media seguono l'evolversi della situazione, ma spesso utilizzando termini che per politici e giornalisti sono ovvi come una chiave inglese per un idraulico, mentre per chi nella vita si occupa d'altro o non è appassionato della materia sono spesso oscure. Ecco dunque un manuale per seguire passo passo la vicenda. SALIRE AL QUIRINALE (o al ...

Crisi di governo - dalle consultazioni all’ipotesi voto anticipato : ecco cosa accade ora : Matteo Salvini ha rotto con il Movimento 5 stelle. Con una nota arrivata ieri sera qualche minuto dopo le 20, il leader leghista ha comunicato di voler porre fine all’esperienza dell’esecutivo gialloverde. È Crisi, anche se ufficialmente non si può ancora definire tale. Per aprire a nuove consultazioni, infatti, deve venir meno il presidente del Consiglio. Solo allora Sergio Mattarella potrà procedere, iniziando un giro di ...

Matteo Salvini - Crisi di governo in gran segreto : poi - il via libera a Luca Morisi : Tam-tam, voci impazzite, crisi o non crisi, la Lega che ritira i ministri, rimpasto, Giuseppe Conte si dimette e invece no, forse il governo si salva, no crolla tutto. Questo, in estrema sintesi, quanto accaduto ieri, giovedì 8 agosto, nella convulsa giornata che, in serata, è sfociata nella crisi d

Crisi di governo - e ora da che parte state? Per fortuna la scelta è facile facile : Adesso che la maledizione cinese ha fatto il suo inevitabile corso, ed i desideri sono stati esauditi, tocca decidersi. Per fortuna è una scelta facile facile. Se il vostro giudizio politico, la vostra scala di valori, le vostre convinzioni, le vostre frustrazioni e risentimenti, ognuna di queste cose legittima, vi porta a pensare che i 5 stelle sono il male assoluto e che allontanarli dal potere, che hanno gestito in maniera spesso così ...

Crisi di governo - il rischio dell’aumento Iva : gli scenari in Italia e a Bruxelles in caso di esercizio provvisorio o nuovo esecutivo : Già a maggio Conte aveva avvertito: l’aumento dell’Iva non ci sarà, ma evitarlo sarà tutt’altro che semplice. Tanto che per Tria faceva già parte dello scenario. Qualche settimana dopo Di Maio rassicurava la platea di Confcommercio, perché per il presidente Carlo Sangalli l’incremento dell’imposta sfocerebbe in calo del Pil e dei consumi. Ma ora, a Crisi di governo conclamata, cercare di bloccare i 23 miliardi di ...

Crisi di governo - le prime pagine dei giornali internazionali. Guardian : ‘Mossa drammatica’ - Financial Times : ‘Populisti al collasso’ : Per il Guardian si tratta dell'”ennesimo giro di incertezza in una delle maggiori economie dell’Eurozona“. Il Financial Time scrive che la “terza più grande economia dell’Eurozona precipita in tumulti politici“. Il tema principale per la stampa internazionale che scrive della Crisi di governo italiana rimane l’incertezza, che la valutazione sia strettamente economica o più politica: una mossa ...

Concorso scuola e Pas - rischi per la Crisi di Governo : scontro sul Salva-precari : Nella serata di ieri, 8 agosto 2019, in seguito a dei lunghi colloqui tra il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Premier che ha dialogato anche con i leader della maggioranza, Matteo Salvini sembrerebbe intenzionato a concludere l'esperienza dell’esecutivo giallo-verde. Si parla già di crisi di Governo: il segretario leghista, infatti, avrebbe deciso di staccare la spina al Governo. Gli insegnanti precari, ma anche i ...

Crisi di governo : “mossa drammatica” - “incertezza” e “populisti sull’orlo del collasso”. Le prime pagine dei quotidiani internazionali : Per il Guardian si tratta dell'”ennesimo giro di incertezza in una delle maggiori economie dell’Eurozona“. Il Financial Time scrive che la “terza più grande economia dell’Eurozona precipita in tumulti politici“. Il tema principale per la stampa internazionale che scrive della Crisi di governo italiana rimane l’incertezza, che la valutazione sia strettamente economica o più politica: una mossa ...

Crisi di governo - Di Battista accusa Salvini : 'Paga cambiali a parlamentari terrorizzati' : Non sono mai state rose e fiori tra Matteo Salvini e Alessandro Di Battista. Anche quando Lega e Movimento Cinque Stelle vivevano momenti serenità quantomeno apparente, i due non perdevano occasione per lanciarsi frecciatine reciproche. I toni non potevano certo ammorbidirsi adesso che la Lega spinge affinché si ponga fine al governo e si vada a nuove elezioni. L'esponente grillino si è espresso sulla situazione in atto, attaccando, senza mai ...

Vauro contro Salvini : "La Crisi di governo è un colpo di Stato" : Pina Francone Il vignettista all'attacco del leader della Lega, ma non risparmia neppure il Movimento 5 Stelle e il premier Conte: "Sono schifato" Vauro Senesi è un fiume in piena. E ne ha per tutti. In primis, per Matteo Salvini, ma la sua furia si abbatte anche contro il Movimento 5 Stelle e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte In collegamento video con lo studio di Stasera Italia Estate, il vignettista commenta duramente la ...

Crisi di governo - il Tav detonatore di una Crisi già prevedibile : La ridda di voci, i supposti retroscena, le indiscrezioni, le elucubrazioni su crisi reale o presunta sono (finalmente) evaporati poco dopo le 20 di questo torrido e lunghissimo giovedì 8 agosto quando Matteo Salvini diffonde un sintetico comunicato: “Inutile andare avanti a colpi di no”. È l’incipit che prelude all’apertura formale della crisi. Di Maio ha replicato in modo altrettanto stringato “Taglio dei ...

Crisi governo - Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : chi perde tempo pensa alla poltrona : La Lega punta ad accelerare la Crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male...

Crisi di governo - cronaca di una morte annunciata : Era molto chiaro sin dall’inizio. L’avevo scritto spesso nei precedenti post ma, come al solito, i leoni grillini da tastiera mi riempivano di insulti e difendevano ottusamente Di Maio e Salvini. Ora siamo al primo capolinea: Matteo Salvini dopo aver usato Di Maio e i suoi inesistenti ministri li mette con le spalle al muro e si prepara a sparare il colpo mortale ai 5stelle. Nel giro di un anno Salvini, grazie alla bramosia di ...

Crisi di governo - la Lega presenta una mozione di sfiducia a Conte. Borsa in rosso - cresce lo spread : Salvini ha sciolto le riserve e annunciato l’intenzione di tornare al voto da candidato premier. Di Maio all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese