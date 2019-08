Fonte : ilpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) Erano stati messi in vendita pochi giorni fa, suscitando molte polemiche, ma oggi laha cambiato idea

MLGcopyright : RT @ilpost: Cos’è questa storia dei biglietti di Juventus-Napoli vietati ai nati in Campania - GiuseppePepe10 : RT @ilpost: Cos’è questa storia dei biglietti di Juventus-Napoli vietati ai nati in Campania - ladyrosmarino : RT @ilpost: Cos’è questa storia dei biglietti di Juventus-Napoli vietati ai nati in Campania -