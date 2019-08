Ufficiale l' arrivo di Romelui Lukaku all' inter sono qui per vincere

Inter - Ufficiale l’arrivo di Lukaku : è il giocatore nerazzurro più costoso della storia : Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore belga, che arriva dal Manchester United a titolo definitivo, ha firmato con il Club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2024. “Volevo solo l’Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria”: sono queste le prime parole nerazzurre […] L'articolo Inter, ufficiale l’arrivo di Lukaku: è il ...

Calciomercato Inter - Ufficiale l’arrivo di Romelu Lukaku : “volevo solo questo club perchè non è per tutti” : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga che arriva a titolo definitivo dal Manchester United Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga con un comunicato apparso sul proprio sito. Claudio Furlan/LaPresse Questa la nota della società del presidente Zhang, che reca anche le prime parole del classe ’93: ...

Milan - Ufficiale l’arrivo di Leo Duarte : AC Milan comunica di aver acquisito, dal Clube de Regatas do Flamengo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Campos Duarte da Silva. Il difensore brasiliano approda al Club rossonero, a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto di cinque anni. Nato a Mococa in Brasile il 17 luglio 1996, Léo Duarte cresce calcisticamente nel Desportivo Brasil prima […] L'articolo Milan, ufficiale l’arrivo di Leo Duarte è ...

Calciomercato Verona - Ufficiale l’arrivo di Lazovic : tre anni di contratto : L’Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Darko Lazovic. Il centrocampista, classe 1990, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Dopo le esperienze nel proprio paese con l’FK Borac Cacak e con la Stella Rossa, Lazovic ha collezionato più di cento presenze con la maglia del Genoa e ha anche vestito la maglia della Nazionale Serba. Da oggi è un nuovo ...

Everton - Ufficiale l’arrivo di Moise Kean : “onorato di essere qui - ho scelto questa squadra per un motivo” : Il club inglese ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante italiano, che ha firmato un contratto fino al 2024 L’Everton ha un nuovo attaccante, si tratta di Moise Kean che da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del club inglese. Il giocatore ex Juventus ha firmato un contratto fino al 2024, cominciando così questa nuova avventura lontano dall’Italia. Queste le prime parole di Kean a Everton TV: “sono ...

Calciomercato Milan – Ufficiale l’arrivo di Ismael Bennacer : le cifre dell’operazione e i dettagli del contratto : Ismael Bennacer è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: il centrocampista algerino è stato annunciato dal club rossonero tramite un comunicato Ufficiale Dopo diverse settimane di attesa, adesso è finalmente Ufficiale: Ismael Bennacer è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha reso nota la firma del calciatore algerino tramite un comunicato Ufficiale apparso sul proprio sito: “il club comunica di aver acquisito ...

Boca Juniors - Ufficiale l’arrivo di Daniele De Rossi : il VIDEO di presentazione è davvero da brividi : Il club argentino ha ufficializzato l’ingaggio di Daniele De Rossi, dedicandogli una clip da brividi pubblicata sui propri canali social Mancava solamente l’annuncio ufficiale, adesso è arrivato anche quello: Daniele De Rossi è un nuovo centrocampista del Boca Juniors. Il club argentino ha reso noto l’ingaggio dell’ex giocatore della Roma con un VIDEO davvero sensazionale, da far scorrere i brividi lungo la ...

Bologna - Ufficiale l’arrivo di Skov Olsen : il comunicato [FOTO] : “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Fc Nordsjælland il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Andreas Skov Olsen a titolo definitivo. Il giocatore sarà presentato ufficialmente oggi alle 15:30 presso la sala stampa del centro tecnico”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale del Bologna, si tratta di un colpo molto importante per il club rossoblu, un innesto in grado di ...

Trapani - Ufficiale l’arrivo del portiere Giuseppe Stancampiano : La Società Trapani Calcio ha formalizzato l’ingaggio del portiere Giuseppe Stancampiano, che ha sottoscritto un contratto annuale. Nato a Palermo il 9 Gennaio 1987, Stancampiano si affaccia tra i Dilettanti con il Ferentino, squadra in cui milita dal 2004 fino al 2008. Altre due stagioni in D con la maglia del Boville Ernica, compagine laziale, prima dell’esperienza all’estero, in Spagna, in Segunda Division con il Cadice nel ...

Juve Stabia - Ufficiale l’arrivo di Alessandro Rossi dalla Lazio : S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Rossi, classe ’97, che arriva dalla S.S. Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L’attaccante, cresciuto nel vivaio biancoceleste, ha siglato oltre 40 reti complessivamente nel campionato Primavera, esordendo in Serie A nella stagione 2016/17. Negli ...

Calciomercato - le ultime notizie oltre Europa : Ufficiale Salvio al Boca - nuovo arrivo per Benitez : Il Calciomercato non tiene banco soltanto in Italia e in Europa, ma anche oltre i confini del nostro continente. Arrivano infatti due ufficializzazioni riguardanti il campionato argentino e quello cinese. In attesa di Daniele De Rossi, il Boca Juniors piazza infatti il colpo Salvio, che diventa ufficiale: il 29enne centrocampista, nazionale argentino, nei nove anni trascorsi in Europa ha militato con le maglie di Atletico Madrid e Benfica. ...

Cittadella - nuovo arrivo : Ufficiale Vrioni dalla Sampdoria : nuovo arrivo per il Cittadella, che comunica di aver acquistato l’attaccante classe ’98 Giacomo Vrioni dalla Sampdoria. Ecco di seguito il comunicato direttamente dal sito ufficiale. “L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di GIACOMO Vrioni. L’attaccante, classe 1998 e nato a San Severino Marche, è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Nella stagione 2017/18 ha vestito la maglia ...

La Reg(g)ina del mercato - amaranto scatenati : Ufficiale l’arrivo di 4 calciatori! : Regina o Reggina? In questi due giorni, forse, entrambe: non solo Reggina di nome, ma anche Regina del mercato. Sì, perché in questi due giorni la società amaranto ha sferrato una serie di colpi importanti, sistemando praticamente difesa e centrocampo. Qualche altro tassello, tra cui esterni e attaccante da doppia cifra, e la rosa si potrà definire completata. Dopo le ufficializzazioni di ieri di Bertoncini, Rossi e Corazza, ...

Atletico Madrid - Ufficiale l’arrivo di Trippier : le cifre dell’affare : Trippier Atletico Madrid – Kieran Trippier è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Il terzino arriva dal Tottenham, dove ha trascorso le ultime quattro stagioni. Cresciuto nel Manchester City, Trippier ha giocato anche nel Barnsley e nel Burnley tra il 2010 e il 2015. Il suo trasferimento è costato all’Atletico Madrid 21,7 milioni di sterline […] L'articolo Atletico Madrid, ufficiale l’arrivo di Trippier: le cifre ...