Si risveglia il vulcano Asama | emissione di lava e colonna di fumo | allerta in Giappone

Si risveglia il vulcano Ubinas in Perù : emissione di fumo e ceneri - in pericolo la salute di 30mila persone [GALLERY] : Esplosioni, emissione di una colonna di fumo e dispersione di una grande quantità di ceneri: il vulcano peruviano Ubinas è tornato in attività da venerdì scorso. A causa della persistenza del fenomeno, spiega l’agenzia di stampa peruviana Andina, il governo ha decretato lo stato di emergenza in 3 dipartimenti meridionali (Moquegua, Arequipa e Tacna) e secondo un rapporto del Centro di operazioni di emergenza nazionale, è in pericolo la ...