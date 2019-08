Salvini conferma la crisi di governo | La maggioranza non c' è più Andiamo al

Facebook conferma : nessun post della pagina “Lega – Salvini premier” è stato rimosso : Un post sarebbe stato effettivamente cancellato, ma non era stato pubblicato dagli amministratori della pagina Facebook della Lega. Il social network di Mark Zuckerberg, chiarisce: "Il post che commetteva violazioni era stato effettuato da un altro utente sulla pagina". La notizia di alcuni post rimossi per "incitamento all'odio" era stata già smentita in giornata anche dalla Lega.Continua a leggere

Niente crisi - Salvini conferma "Segnali di sblocco - si va avanti" : "Ho sempre detto che se il governo fa, il governo va avanti: tra ieri e oggi ci sono stati bei segnali di sblocco". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, dopo la riunione del Cipe Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini conferma : "Ho fatto a Giuseppe Conte il nome del prossimo ministro per le Politiche Ue" : Nel giorno dello scontro con Vincenzo Spadafora e col M5s, Matteo Salvini ufficializza a Montecitorio il fatto che sia stato chiuso il cerchio sul ministro per gli Affari Europei: "Ho proposto a Giuseppe Conte il nome del prossimo ministro per le Politiche Ue, aspetto l'ok. Noi siamo pronti", ha aff

Putin conferma : 'Contatti costanti con la Lega di Matteo Salvini' : Il Presidente della Russia Vladimir Putin è in visita nel nostro paese. Come previsto, sta incontrando le varie autorità del governo italiano, ma per l'occasione ha anche rilasciato un'intervista (per iscritto) al Corriere della Sera. In essa ha soprattutto parlato dei suoi rapporti con l'amico Silvio Berlusconi, che definisce un politico di altissima levatura, e con il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ha quindi confermato che ci sono ...

Carola Rackete lascia Lampedusa - oggi l'udienza di convalida. Salvini : «Spero in conferma arresto» : Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3, è partita da Lampedusa diretta ad Agrigento accompagnata da una motovedetta della Gdf. Alle 15.30 in tribunale si svolgerà...

Pensioni ultima ora : Quota 41 per tutti si fa - Salvini conferma in tv : Pensioni ultima ora: Quota 41 per tutti si fa, Salvini conferma in tv Pensioni ultima ora: nuovo intervento del vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini sulla materia previdenziale. Le dichiarazioni dell’esponente dell’esecutivo Conte confermano la direzione di marcia intrapresa dal Governo con l’approvazione di Quota 100. Pensioni ultima ora e assegni Pensioni di invalidità Lega e M5S intendono procedere di ...

Sea Watch - Corte europea respinge il ricorso : no allo sbarco in Italia. Salvini : “Confermata scelta di legalità” : “Anche la Corte europea di Strasburgo conferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell’Italia: porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno sprechi. Indietro non si torna”. Matteo Salvini dà notizia della bocciatura del ricorso della Sea Watch alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha deciso di non accogliere la sua richiesta presentata ...

Pensioni notizie oggi : Quota 100 Salvini “non si tocca - confermata in futuro” : Pensioni notizie oggi: Quota 100 Salvini “non si tocca, confermata in futuro” Pensioni notizie oggi: di Quota 100, la misura introdotta dal Governo Conte, si continua a discutere con grande intensità. Ricordiamo che con la misura si dà la possibilità ai lavoratori di andare in pensione in anticipo rispetto alle regole in vigore in base alla riforma Fornero con i seguenti requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Pensioni ...

Matteo Salvini si sbagliava - arriva la conferma per Mahmood : Matteo Salvini si sbagliava su Mahmood. Vi ricordate il commento di Salvini dopo la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo? Impossibile dimenticarla: “Mahmood, mah. La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite??”. La frase fu commentata e ricommentata sui social. A Salvini non era andata giù la vittoria del ragazzo, cantante che in passato aveva tentato la strada talent oltre che quella di autore. Mahmood ...