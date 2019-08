Pininfarina a Monterey tra passato e la Battista

La Pininfarina Battista si svelerà alla Monterey Car Week : Il programma di sviluppo e test in galleria del vento per la Battista procede in Italia sotto la supervisione del pilota di sviluppo Nick Heidfeld e Automobili Pininfarina ha confermato che la prima hypercar elettrica di lusso al mondo debutterà il prossimo 16 agosto durante la Monterey Car Week a The Quail. Nell’ambito di una […] L'articolo La Pininfarina Battista si svelerà alla Monterey Car Week sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...