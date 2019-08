Nokia 6 2 | Nokia 5 2 e Nokia 7 2 arriveranno insieme | probabilmente all’IFA

Android Q beta 5 approda su Nokia 8.1 con una novità per Google Assistant : Android Q beta 5 è disponibile da oggi su Nokia 8.1, uno degli smartphone Android One a far parte del programma Developer Preview. Ecco le novità, tra cui un rinnovato metodo per richiamare Google Assistant. L'articolo Android Q beta 5 approda su Nokia 8.1 con una novità per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Carabiniere ucciso - anche Elder ricorre al Riesame. Al vaglio degli inquirenti il contenuto del Nokia nello zaino rubato a Brugiatelli : anche Finnegan Lee Elder, il 19enne americano che ha confessato l’accoltellamento del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ha presentato istanza di scarcerazione al Tribunale del Riesame. I legali Roberto Capra e Renato Borzone hanno depositato il ricorso questa mattina in cancelleria. A quanto apprende IlFattoQuotidiano.it, gli avvocati non rinunceranno alla sospensione estiva delle attività giudiziarie nel mese di agosto, così da avere ...

I Nokia 6.2 e 7.2 sempre più vicini al lancio : ecco le certificazioni che li preparano : Stando alle ultime notizie, HMD Global si starebbe preparando a lanciare due nuovi smartphone a marchio Nokia: stiamo parlando dei Nokia 6.2 e 7.2 L'articolo I Nokia 6.2 e 7.2 sempre più vicini al lancio: ecco le certificazioni che li preparano proviene da TuttoAndroid.

Nokian Tyres : i consigli per guidare in vacanza : Per molti vacanza significa divertimento ma anche guidare. Un professionista esperto di Nokian Tyres, produttore di pneumatici premium, ci racconta come possiamo rendere il viaggio comodo e sicuro. Un atteggiamento e una preparazione proattivi garantiscono viaggi estivi nella massima serenità. Partire dopo un periodo di lavoro e con un’auto piena all’inverosimile può però danneggiare lo […] L'articolo Nokian Tyres: i consigli per ...

Come funzionano le fotocamere di Nokia 9 PuereView? Scopriamolo nel teardown : Dopo il durability test di qualche giorno fa, JerryRigEverything ha provato a capire Come funzionano i tanti sensori presenti nella fotocamera posteriore. L'articolo Come funzionano le fotocamere di Nokia 9 PuereView? Scopriamolo nel teardown proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10+ in ceramica sfida Nokia 3310 in un drop test estremo : Samsung Galaxy S10+Ceramic Edition ha sfidato il leggendario Nokia 3310 in un drop test estremo da un drone dall'altezza di quasi 100 metri. L'articolo Samsung Galaxy S10+ in ceramica sfida Nokia 3310 in un drop test estremo proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9.1 PureView metterà in campo connettività 5G e software fotografici evoluti : Lo smartphone Nokia 9 PureView annunciato ufficialmente al Mobile World Congress 2019, sarà migliorato nel corso del 2019 dalla versione Nokia 9.1 PureView. Molto chiacchierata in rete anche se non è ancora stata diffusa la data della disponibilità, questa versione presenterà significative modifiche rispetto al modello attualmente in circolazione. Al posto del processore Snapdragon 845 sarà installato il successore, Snapdragon 855 che porta con ...

Nokia 9.1 PureView in arrivo a fine anno con supporto 5G e super fotocamera : Continuano a susseguirsi le indiscrezioni secondo cui HMD Global ha in progetto di lanciare nell'ultimo trimestre del 2019 il Nokia 9.1 PureView L'articolo Nokia 9.1 PureView in arrivo a fine anno con supporto 5G e super fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView sottoposto al durability test di JerryRigEverything : sarà il primo a cedere? : Disegnare uno smartphone con la bellezza di cinque fotocamere che rimanga gradevole sul piano estetico non è cosa semplice e tanto meno capita spesso L'articolo Nokia 9 PureView sottoposto al durability test di JerryRigEverything: sarà il primo a cedere? proviene da TuttoAndroid.

Secondo i rumor Nokia 8.2 sarà il primo Nokia con la fotocamera pop-up : Nokia 8.2 dovrebbe essere il primo prodotto dell'azienda finlandese a proporre la fotocamera frontale a scomparsa, la cosiddetta pop-up camera L'articolo Secondo i rumor Nokia 8.2 sarà il primo Nokia con la fotocamera pop-up proviene da TuttoAndroid.

Date il benvenuto a Nokia 220 4G e Nokia 105 (2019) - due nuovi colorati feature phone : HMD Global presenta i due nuovi e colorati feature phone Nokia 220 4G e Nokia 105 (2019): scopriamo le caratteristiche tecniche e tutti i dettagli rilasciati fino a questo momento. L'articolo Date il benvenuto a Nokia 220 4G e Nokia 105 (2019), due nuovi colorati feature phone proviene da TuttoAndroid.

Come sono i nuovi ultraeconomici Nokia 105 e 220 4G : (foto: Hdm Global) I cellulari economici (alias featurephone) sono tutt’altro che un mercato morto e la dimostrazione è nella nuova coppia ufficializzata da Hmd Global, ovvero Nokia 105 e Nokia 220 4G, destinati ai paesi emergenti (ma non solo) e caratterizzati da prezzi assai popolari a fronte di una scheda tecnica funzionale e con qualche caratteristica niente male. Entrambi sono caratterizzati dalla presenza di un tastierino fisico Come ...

Su tutti i Nokia 8110 ci si può godere WhatsApp : requisiti e cosa fare in caso di problemi : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma in queste ore finalmente uno smartphone come il tanto discusso Nokia 8110 risulta disponibile al download di WhatsApp. La notizia gira già da un paio di giorni, dando continuità a quanto vi abbiamo riportato nel mese di aprile a proposito del modello 4G, ma oggi 24 luglio occorre analizzare la questione sotto un altro punto di vista, se pensiamo che qualche utente anche qui in Italia ...

Specifiche e prezzo di Nokia 6.2 trapelati in vista del lancio di agosto : Secondo alcune indiscrezioni emerse un paio di giorni fa, HMD Global terrà un grande evento di inaugurazione in Cina ad agosto per annunciare gli smartphone Nokia 6.2 e Nokia 7.2. Il leak non ha rivelato alcuna informazione sulle Specifiche di questi smartphone, tuttavia la pubblicazione cinese ITHome ha rivelato quelle che potrebbero essere le caratteristiche chiave dello smartphone Nokia 6.2, un medio gamma atteso con impazienza dai fan ...