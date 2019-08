Mattarella promulga il Decreto Sicurezza Bis ma esprime rilevanti perplessità

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato la legge di conversione dellegge 14 giugno 2019, n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine epubblica”, ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.Nella letterascrive, fra l’altro: “Al di là delle valutazioni nel merito delle norme, che non competono al Presidente della Repubblica, non posso fare a meno di segnalare due profili che suscitanoperplessità”.In primo luogo “per effetto di un In primo luogo “per effetto di un emendamento, nel caso di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali - per motivi di ordine e...

