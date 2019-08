Lukaku all’Inter – E’ record per il club nerazzurro

La trattativa che porterà Lukaku all’Inter si è finalmente sbloccata : Alla fine la trattativa che porterà Lukaku all’Inter si è finalmente sbloccata. Il gigante belga sarà un giocatore dell’Inter. L’accordo

Mercato Juventus - un TOP mondiale per rispondere all’Inter ed a Lukaku : Mercato Juventus – Con Lukaku sempre più vicino a diventare un calciatore dell’Inter, la società di Corso Galileo Ferraris sta provando il colpo mediatico per spegnere ogni genere di entusiasmo degli eterni rivali nerazzurri. Il sogno risponde al nome di Neymar; il calciatore brasiliano, secondo quanto riferito da più fonti, ha la chiara intenzione di […] More

CorSport : Lo sgarbo della Juve all’Inter per Lukaku. Decide Dybala : La Juventus ha intensificato i contatti con lo United per soffiare Lukaku all’Inter e i nerazzurri sono preoccupati. Non poco, scrive il Corriere dello Sport. Giovedì Paratici ha incontrato l’agente del calciatore, Pastorello, e ha messo su un’operazione che si basa sullo scambio con Dybala. E’ l’argentino che ha il pallino tra le mani: se accetterà di cambiare maglia, allora la Juve passerà in vantaggio ...

Calciomercato Juventus - sfida lanciata all’Inter per Lukaku : Dybala possibile contropartita per lo United : La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United. AFP/LaPresse La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la ...

Lukaku salta l’amichevole contro il Leeds : si avvicina all’Inter? : Sono ore calde per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Romelu Lukaku, il calciatore non è sceso in campo nemmeno nella gara contro il Leeds, è il secondo forfait dopo quello contro i Perth Glory. Il Manchester United ha spiegato sul proprio sito internet che Lukaku non ha preso parte all’amichevole contro il Leeds a causa di “un colpo subito in allenamento”. Ma sono tanti i sospetti sull’assenza di ...

Lukaku all’Inter - conferme dalla Spagna : accordo a 80 milioni : Secondo ‘As’, l’Inter ha chiuso con il Manchester United per l’arrivo di Romelu Lukaku: nei prossimi giorni le visite mediche del centravanti belga.“powered by Goal”“El Inter ya ha cerrado a Lukaku”. Ovvero, l’Inter ha già chiuso per Lukaku. In Spagna c’è chi si sbilancia in maniera pesante: Romelu Lukaku è il nuovo rinforzo messo a disposizione dalla proprietà cinese, da Marotta e da Ausilio ...

Lukaku all’Inter - pronta una nuova offerta da 66 - 5 milioni più bonus : Settimana decisiva per la trattativa Lukaku-Inter: i nerazzurri sono pronti ad alzare l’offerta per convincere il Manchester United.“powered by Goal”La trattativa che dovrebbe portare Romelo Lukaku all’Inter è in una fase di stallo, ma potrebbe subire un’accelerata decisiva nei prossimi giorni.Secondo ‘Sky Sports News’, l’Inter si prepara a mettere sul piatto una nuova offerta di 60 milioni di sterline (circa ...

Lukaku all’Inter - affare in standby : intanto salta l’amichevole del Man Utd : Resta complicata la trattativa che potrebbe portare Lukaku all’Inter: il Manchester United non fa sconti, servirà uno sforzo enorme.“powered by Goal”Quello di Romelu Lukaku è certamente uno dei nomi più caldi di questa finestra di calciomercato. Non è infatti più un mistero il fatto che l’Inter abbia individuato proprio nel centravanti belga il rinforzo ideale per il proprio reparto avanzato.Riuscire a prelevare il giocatore dal Manchester ...

Calciomercato Juventus : Lukaku - inserimento e clamoroso sgarbo all’Inter : Calciomercato Juventus: inserimento per Lukaku Clamorosa l’indiscrezione lanciata nella notte da Sky sport: secondo la redazione giornalistica del colosso giornalistico internazionale, la Juve starebbe cercando di inserirsi nella trattativa tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. Calciomercato Juventus: Lukaku, clamoroso sgarbo della Juve all’Inter L’inserimento potrebbe avere un duplice significato: da un lato ...

Calciomercato Juventus - sfida lanciata all’Inter : tentativo per Lukaku : La Juventus lancia il guanto di sfida all’Inter in sede di mercato: tentativo per Romelu Lukaku del Manchester United.“powered by Goal”Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ la Juventus ha dichiarato ‘guerra’ di Calciomercato all’Inter, tentando un approccio per Romelu Lukaku nelle ultime ore. Potrebbe essere una manovra di disturbo nei confronti dei nerazzurri oppure un reale obiettivo, anche per ...

Lukaku all’Inter - rischio stallo : può andare in ritiro in Australia con lo United : stallo nelle offerte: l’Inter non alza la proposta al Man United, così Romelu Lukaku potrebbe partire per il ritiro in Australia con i Red Devils.“powered by Goal”Mentre le operazioni a centrocampo contiinuano in maniera positiva, l’attacco dell’Inter è l’unico reparto in cui i nerazzurri non hanno ancora inserito volti nuovi rispetto alla prossima stagione. Probabilmente in breve tempo non arriverà ...

Lukaku all’Inter - altro incontro con l’agente : trattativa che avanza con lo United : Romelu Lukaku è l’obiettivo in attacco dell’Inter. La trattativa con il Manchester United continua e oggi è previsto un nuovo incontro con Pastorello.“powered by Goal”L’Inter non ha intenzione di fermarsi nella sua corsa verso Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, in serata è previsto un incontro tra i dirigenti nerazzurri e l’agente dell’attaccante belga, ovvero Federico ...