Le 50 spiagge da vedere almeno una volta nella vita

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) 50. Diana Beach, Kenya Si trova sulle rive dell'Oceano Indiano vicino a Mombasa, in Kenya ed è lunga quasi 18 km. Tomasz Banaczek via Getty Images49. Ngapali Beach, Myanmar Si trovacosta del Golfo del Bengala in Myanmar ed è circondata da villaggi di pescatori. È lunga quasi 25 km, nei quali sono presenti molti Hotel. Harper's Bazaar48. Lucky Bay, Esperance, Australia Si estende per quasi 5 km ed è nota principalmente per i canguri che spesso si possonovicino al mare. bennymarty via Getty Images47. Glass Beach, California È famosa per la sabbia di vetro marino, che si sono sviluppati da le bottiglie di vetro lasciate per terra. ...

