Disabile 13enne lasciata in auto per cinque ore | morta | Arrestati madre e compagno

La mamma la dimentica in auto per cinque ore sotto al sole : morta Cristina - 13enne Disabile : Una bambina disabile di 13 anni, Cristina Pangalangan, è morta lunedì scorso dopo essere stata dimenticata in auto dalla mamma mentre all'esterno c'era una temperatura di 31 gradi centigradi. La donna, Rita Pangalangan, è stata arrestata insieme al compagno, Larry King, per omicidio: i due l'avrebbero lasciata nella vettura rovente per 5 ore prima di chiamare i soccorsi.Continua a leggere