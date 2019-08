Diabete | una lenticchia acquatica superfood sarebbe in grado di controllare la glicemia

Cosa deve mangiare una persona con Diabete? Esperto : gli “alimenti per diabetici non esistono” - la glicemia è alta per 3 motivi : Il diabete è la malattia del nostro secolo: stiamo assistendo a una rapida diffusione di una malattia su una popolazione ben definita, in questo caso l’umanità intera. “Stiamo assistendo a un‘epidemia. I grandi numeri richiamo grandi business e su questa malattia si sono ritagliati uno spazio molto importante gli alimenti per diabetici. Peccato, però, che non esistano,” spiega il dietista Giacomo Astrua su “MedicalFacts”, ...

L’Alzheimer può essere una forma di Diabete : attenzione agli zuccheri : Diminuire gli zuccheri assunti quotidianamente non è solo un toccasana per la forma fisica e la linea, ma lo è anche per la mente. A mettere in guardia dal consumo dei carboidrati è il dottor Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista, che riporta i risultati di una ricerca condotta negli USA. Si tratta di uno studio di un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine, di Baltimora, nel Maryland, che spiega come ...

Diabete - una settimana per sconfiggere il Diabete urbano : screening gratuiti : diabete, una settimana per sconfiggere il diabete urbano. In occasione della seconda Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città

Diabete - “è una cosa seria e non si cura con diete o integratori”. La scienza combatte le bufale - “possono uccidere” : “Un personaggio televisivo che annuncia – ma forse sarebbe più corretto dire minaccia – di ‘cambiare per sempre la medicina’ grazie ad un evento da lui organizzato a Roma per domenica 30 giugno configura una situazione inaccettabile e intollerabile in una società civile che abbia a cuore la tutela della salute dei cittadini”. A parlare è il presidente della Società Italiana di Diabetologia (SID), il professor Francesco Purrello. Il caso è ...

Il caffè fa dimagrire - nuova arma contro obesità e Diabete : una tazza ‘brucia’ i grassi : Una tazza di caffè è in grado di stimolare il 'grasso bruno' che è il grasso 'buono' grazie al quale possiamo bruciare le calorie in eccesso, di fatto perdendo peso. Vediamo insieme come gli scienziati siano arrivati a questa conclusione, come il caffè faccia dimagrire e quali effetti ha su diabete e obesità.Continua a leggere