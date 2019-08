Bridget Malcolm | Mi hanno licenziato per aver preso un cm sui fianchi ma ora so che

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) “Questa ero io, qualche settimana dopo essere stata licenziata da un cliente importante: la ragione del mio licenziamento era che il mio fisico non andava più bene. La ragazza di queste foto non aveva le mestruazioni da mesi e doveva dormire più di 12 ore per funzionare”. Queste sono le dure parole di, ex modella di Victoria’s Secret, pubblicate in un post su Instagram.La modella australiana ha postato quattro foto sul suo profilo: le prime due, scattate dopo il licenziamento, risalgono a quando la ragazza era ancora malata di anoressia, mentre le altre la ritraggono ora più felice e sana. Visualizza questo post su InstagramThis was me, a few weeks after I got rejected from a high profile client. And now. Strong and happy. The reason for my rejection was “’s body does not look good enough”. The girl in these photos hadn’t had ...