Andrea muore dopo un tuffo in mare Avrebbe compiuto 18 anni tra poco

(Di giovedì 8 agosto 2019) Dramma nelle acque di Messina.Mudò, originario di Padernò,18il prossimo 22 agosto. Una tragedia che si è consumata in pochi secondi sotto gli occhi di tutti. Erano appena trascorse le 13 quando il ragazzo ha accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Tonnarella a Furnari in provincia di Messina, dove stava trascorrendo una giornata di divertimento con gli amici. Per lui non c’è stato più nulla da fare nonostajnte i soccorsi.ha accusato un malore subitoessersi tuffato nei pressi del lido Mattanza. Allarmati dalle urla degli amici sono intervenuti alcuni bagnanti e i proprietari del lido nel tentativo disperato di effettuare un massaggio cardiaco, ma le sue condizioni sono precipitate intempo. Immediato l’intervento dei carabinieri della compagnia di Furnari e di Barcellona Pozzo di Gotto. Giunta sul posto ...

