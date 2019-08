Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – “Lo spirito die’ nel: valorizzare le ferrovie regionali. Ma il progetto in se’ e’ di complicata realizzazione: parliamo di linee ferroviarie con sedime e mezzi tutti di proprieta’ di Rfi. Ci sonomolto importanti. Ci sono diversi enti coinvolti che si devono mettere d’accordo e infrastrutture non del Comune di Roma che comunque nascono con un altro scopo: portare a Roma persone che vengono da fuori e in modo veloce”. Cosi’ l’ex presidente della commissione Mobilita’ del Comune di Roma, Enrico, parlando durante la presentazione deldell’esclusione di, uno dei progetto piu’ votati nella fase partecipata dello stesso. L'articolo, noinproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Stefano: troppi ostacoli amministrativi, no #metrovia in #Pums: #Roma – “Lo spirito di… - _Stefano_Volpe : “Dotto’, mi s’è scombussolato l’apparato umanitario” Forse avrà visto troppi TG ?? #storievere #questamimancava - ppcoppolecchia : @Stefano_Steve85 @NonEvoluto @acmilan Ma si avranno letto su Twitter troppi tifosi contenti e pertanto hanno capito… -