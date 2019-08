“Sono ingegnere e ho provato a lavorare nel Sud Italia | ma sono dovuto scappare Se

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.comMichele,di 35 anni sannita di nascita e ormai da tre anni lombardo di adozione. Ogni volta che sento parlare dello spopolamento e dei problemi del sud mi sale molta rabbia. Perché sarà pur vero che si investe poco, ma noi ci mettiamo del nostro. Ed è per questo che voglio raccontare la mia storia, per spiegare che io ci honel Sud, ma. Ho iniziato in una piccola azienda nell’epoca in cui erano di moda i contratti co.co.pro (i famosi contratti a progetto) che fondamentalmente era una scusa per risparmiare. Ma era il primo lavoro quindi, ...

